04 september 2025
Vimmerby och Västervik representerat i ny kulturkanon

Astrid Lindgrens verk Pippi Långstrump tar plats i den nya kulturkanonen. Det gör även Ellen Keys "Barnets århundrade". Foto: MostPhotos

NYHETER 02 september 2025 16.03

Både Vimmerby och Västervik är representerat i den nya kulturkanon som presenterats i dag. Astrid Lindgren och Ellen Keys verk är nämligen bland de 100 som omnämns.
– Vi har fått en livlig, rolig och ibland rätt knäpp debatt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Det var 2022 som förslaget om att ta fram en ny kulturkanon först presenterades. Det var en del av Tidöavtalet och kulturkanonen skulle föreställa en lista över viktig kultur som alla bör känna till.

Projektet har fått kritik från flera håll ända sedan start och även i dag, efter att den nya kulturkanonen presenterats, har kritiken fortsatt. 

En hel del röster har kallat den för en "konservativ oas". 

Listan innehåller 100 verk och spänner över många olika områden. Både Vimmerby och Västervik är representerat. Astrid Lindgrens verk Pippi Långstrump tar nämligen plats liksom Ellen Keys Barnets århundrade. Även Dag Hammarskjöld, som har kopplingar till Vimmerbytrakten, är med genom "Vägmärken".

– Det är få utredningar som blivit så debatterade och grundligt recenserade redan innan de presenterats. Vi har fått en livlig, rolig och ibland rätt knäpp debatt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

"Historiskt perspektiv"

Kulturministern presenterade listan i Gustavianum i Uppsala under tisdagen och tog då upp kritiken som riktats mot projektet.

– Jag har emellanåt blivit rejält provocerad av hur kanonprojektet tillskrivits avsikter som aldrig funnits någon annanstans än möjligtvis i kritikernas fantasi, säger hon.

Totalt är det 100 verk och händelser som finns med i vår nya kulturkanon. De ska ha skapats senast 1975. Bland viktiga samhällshändelser finns exempelvis tryckfrihetsförordningen, särbeskattningen av makar, Saltsjöbadsavtalet och Per Albin Hanssons folkhemstal med. 

Även verk av Karin Boye, Selma Lagerlöf, Katarina Taikon, August Strindberg och Vilhelm Moberg tar exempelvis plats – liksom heliga Birgittas "Himmelska uppenbarelser".

– Vi har anlagt ett historiskt perspektiv och listat verk som haft en betydelse från medeltiden till 1975, säger Karin Sidén, som varit en del av expertgruppen. 

SD jublar

Enligt Lars Trädgårdh, som lett arbetsgruppen, har man utgått från tre ledord – bildning, gemenskap och inkludering. Sverigedemokraterna jublar över kulturkanonen och menar att det är en bekräftelse för nationalismen och står i motsats till mångkulturalismen.

– Det är en bekräftelse för den öppna nationalism som jag och Sverigedemokraterna står för, säger den kulturpolitiska talespersonen Alexander Christiansson.

Fakta

HELA LISTAN KULTURKANON

Litteratur, prosa:

”Det går an” av Carl Jonas Love Almqvist.

”Giftas (Äktenskapshistorier 1–2)” av August Strindberg.

”Gösta Berlings saga” av Selma Lagerlöf.

”Muittalus sámid birra. En bok om lapparnas liv” av Johan Turi.

”Kallocain” av Karin Boye.

”Pippi Långstrump” av Astrid Lindgren.

”Utvandrarna” av Vilhelm Moberg.

”Katitzi” av Katarina Taikon.

”Den vedervärdige mannen från Säffle” av Maj Sjöwall och Per Wahlöö.

Litteratur, dikter:

”Skulle jag sörja, då vore jag tokot” ur ”Helicons blomster” av Lasse Lucidor.

”Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar”, Fredmans epistel nr 30 ur ”Fredmans epistlar” av Carl Michael Bellman.

”Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon, 1–33” ur ”Skaldeförsök” av Anna Maria Lenngren.

”Vän! I förödelsens stund” av Erik Johan Stagnelius.

”Triumf att finnas till” ur ”Septemberlyran” av Edith Södergran.

”Det är vackrast när det skymmer” ur ”Kaos” av Pär Lagerkvist.

”Stjärnorna kvittar det lika” ur ”En döddansares visor” av Nils Ferlin.

”Eufori” ur ”Färjesång” av Gunnar Ekelöf.

”Den halvfärdiga himlen” ur ”Den halvfärdiga himlen” av Tomas Tranströmer.

”Äktenskapsfrågan I–II” ur ”Husfrid” av Sonja Åkesson.

Bild och form:

Kalkmåleri i Härkeberga kyrka av Albertus Pictor.

Gripsholms slott med statens porträttsamling.

Självporträtt med allegorier av David Klöcker Ehrenstrahl.

Kungliga slottet av Nicodemus Tessin dy, Carl Hårleman.

”Nordisk sommarkväll” av Richard Berg.

Lilla Hyttnäs, Sundborn av Karin och Carl Larsson.

”Målningarna till templet” av Hilma af Klint.

”Tomtebobarnen” av Elsa Beskow.

Stockholms stadshus av Ragnar Östberg.

”Sitting… Six months later. Version A” av Öyvind Fahlström.

Musik:

”Drottningholmsmusiken” av Johan Helmich Roman.

”Sjung med oss mamma”, första häftet, av Alice Tegnér.

”Midsommarvaka, svensk rapsodi nr 1 för stor orkester, op 19” av Hugo Alfvén.

Tre inspelade låtar med spelmannen Hjort Anders Olsson, Hjort Anders Olsson.

”Flyttningssång” och ”Till kåtan och hemmet” av Lars Sikku, Frida Johansson.

”Calle Schewens vals” och ”Möte i monsunen” av Evert Taube.

”Förklädd gud, op 24” av Lars-Erik Larsson.

”Aniara” av Karl-Birger Blomdahl.

”Jazz på svenska” av Jan Johansson.

Symfoni nr 7 av Allan Pettersson.

Film och scenkonst:

Drottningholms slottsteater av Carl Fredrik Adelcrantz.

”Lejonets unge” på Sundsvalls teater av Frida Stéenhoff.

”Ett drömspel” av August Strindberg.

”Körkarlen” av Victor Sjöström.

”Gullregn” med kupletten ”Den ökända hästen från Troja” av Karl-Gerhard.

”Fröken Julie” av Birgit Cullberg.

”Det sjunde inseglet” av Ingmar Bergman.

”Dom kallar oss mods” av Stefan Jarl och Jan Lindqvist.

”Fars lille påg” av Franz Arnold, Ernst Bach och Nils Poppe.

”Medeas barn” på Unga Klara, Suzanne Osten och Per Lysander.

Lärdom och sakprosa:

”Heliga Birgittas uppenbarelser” av Heliga Birgitta.

”Historia om de nordiska folken” av Olaus Magnus.

”Christinas självbiografi” av Drottning Christina.

”Lappländsk resa” av Carl von Linné.

”Drömbok” av Emanuel Swedenborg.

”Fädernas gudasaga” av Viktor Rydberg.

”Svenska folkets underbara öden” av Carl Grimberg.

”Barnets århundrade” av Ellen Key.

”Kris i befolkningsfrågan” av Alva och Gunnar Myrdal.

”Vägmärken” av Dag Hammarskjöld.

Lag och rätt:

Magnus Erikssons landslag av Kung Magnus Eriksson.

1734 års lag. Beslut i riksdagen och stadfäst av kungen.

1766 års tryckfrihetsförordning. Beslut i riksdagen och stadfäst av kungen.

Offentlighetsprincipen.

1809 års regeringsform. Beslut i riksdagen och stadfäst av kungen.

Rättegångsbalken. Sveriges riksdag.

Europakonventionen. Europarådet.

Brottsbalken. Sveriges riksdag.

1974 års regeringsform. Sveriges riksdag.

Allemansrätten.

Religion:

Husaby kyrka.

Vadstena kloster, Heliga Birgitta.

”Horologium Mirabile Lundense”, troligen av Nicolaus Lilienvelds med flera.

Malmöpsalmboken av Christiern Pedersen.

Gustav Vasas bibel, svensk översättning troligen av Olaus Petri, Laurentius Andreae, Laurentius Petri med flera.

Konventikelplakatet, Svenska staten, riksdagens ständer.

Marstrands synagoga.

”O store Gud” av Carl Boberg.

Kyrkomötets beslut att öppna prästämbetet för både män och kvinnor, Svenska kyrkans kyrkomöte.

”Nattvardsgästerna” av Ingmar Bergman.

Ekonomi:

Falu koppargruva.

Riksbanken, Sveriges riksdag.

Storskiftet.

Näringsfrihetsförordningen av Johan August Gripenstedt.

Industrilandskapet i Norrköping av bland andra Carl Theodor Malm och Theodor Glosemeyer.

Harsprånget i Lule älv, Sveriges riksdag.

Folkpensionsreformen, Sveriges riksdag.

Saltsjöbadsavtalet, LO och SAF.

Ikea Älmhult, Ingvar Kamprad.

Särbeskattningen av makar, Sveriges riksdag.

Uppfinningar:

Luft- och eldmaskin, Mårten Triewald.

”Systema naturae” av Carl von Linné.

Tabellkommissionen av Pehr Wargentin.

Kakelugnen av Fredrik Wrede och Carl Johan Cronstedt.

Justitieombudsmannen, Hans Järta och Bondeståndet.

Göta kanal av Baltzar von Platen.

Nobelpriset av Alfred Nobel.

Det sfäriska kullagret av Sven Wingquist.

Viggen, Saab.

Pappaledigheten, Sveriges riksdag.

Offentlighet:

Gustavianum i Uppsala, Gustav II Adolf och Olof Rudbäck dä.

1634 års regeringsform av Axel Oxenstierna.

Lappkodicillen, svenska och norska staten.

Svenska Akademiens ordbok, Gustav III.

”Läsebok för folkskolan” av Norstedts förlag och Fredrik Ferdinand Carlsson.

Riksdagshuset av Helgo Zettervall och Aron Johansson.

Brunnsviks folkhögskola av Karl-Erik Forsslund.

Vasaloppet, Anders Pers och IFK Mora.

Per Albin Hanssons folkhemstal.

Radiohuset av Erik Ahnborg och Sune Lindström.

Källa: Statens offentliga utredningar, Nyhetsbyrån TT

