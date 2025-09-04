Vimmerby och Västervik representerat i ny kulturkanon

Astrid Lindgrens verk Pippi Långstrump tar plats i den nya kulturkanonen. Det gör även Ellen Keys "Barnets århundrade". Foto: MostPhotos

Både Vimmerby och Västervik är representerat i den nya kulturkanon som presenterats i dag. Astrid Lindgren och Ellen Keys verk är nämligen bland de 100 som omnämns. – Vi har fått en livlig, rolig och ibland rätt knäpp debatt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Det var 2022 som förslaget om att ta fram en ny kulturkanon först presenterades. Det var en del av Tidöavtalet och kulturkanonen skulle föreställa en lista över viktig kultur som alla bör känna till.

Projektet har fått kritik från flera håll ända sedan start och även i dag, efter att den nya kulturkanonen presenterats, har kritiken fortsatt.

En hel del röster har kallat den för en "konservativ oas".

Listan innehåller 100 verk och spänner över många olika områden. Både Vimmerby och Västervik är representerat. Astrid Lindgrens verk Pippi Långstrump tar nämligen plats liksom Ellen Keys Barnets århundrade. Även Dag Hammarskjöld, som har kopplingar till Vimmerbytrakten, är med genom "Vägmärken".

– Det är få utredningar som blivit så debatterade och grundligt recenserade redan innan de presenterats. Vi har fått en livlig, rolig och ibland rätt knäpp debatt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

"Historiskt perspektiv"

Kulturministern presenterade listan i Gustavianum i Uppsala under tisdagen och tog då upp kritiken som riktats mot projektet.

– Jag har emellanåt blivit rejält provocerad av hur kanonprojektet tillskrivits avsikter som aldrig funnits någon annanstans än möjligtvis i kritikernas fantasi, säger hon.

Totalt är det 100 verk och händelser som finns med i vår nya kulturkanon. De ska ha skapats senast 1975. Bland viktiga samhällshändelser finns exempelvis tryckfrihetsförordningen, särbeskattningen av makar, Saltsjöbadsavtalet och Per Albin Hanssons folkhemstal med.

Även verk av Karin Boye, Selma Lagerlöf, Katarina Taikon, August Strindberg och Vilhelm Moberg tar exempelvis plats – liksom heliga Birgittas "Himmelska uppenbarelser".

– Vi har anlagt ett historiskt perspektiv och listat verk som haft en betydelse från medeltiden till 1975, säger Karin Sidén, som varit en del av expertgruppen.

SD jublar

Enligt Lars Trädgårdh, som lett arbetsgruppen, har man utgått från tre ledord – bildning, gemenskap och inkludering. Sverigedemokraterna jublar över kulturkanonen och menar att det är en bekräftelse för nationalismen och står i motsats till mångkulturalismen.

– Det är en bekräftelse för den öppna nationalism som jag och Sverigedemokraterna står för, säger den kulturpolitiska talespersonen Alexander Christiansson.