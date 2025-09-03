Hultsfreds gigantiska solpark förser klädkedjan med el

Neoen och Alight har invigt och driftsatt Sveriges största solpark i Hultsfred på 100 MWp som har möjliggjorts genom ett elköpsavtal (PPA) med klädkedjan H&M. Enligt avtalet kommer solparken att förse modekedjan med 95 procent av den förnybara energin. Foto: MostPhotos/Ossian Mathiasson

Sveriges största solpark invigdes på Hultsfreds flygplats i dag. Klädkedjan H&M har en nyckeroll i att projektet blev av. De har nämligen tecknat avtal som innebär att de köper i stort sett all producerad el från solparken.

Neoen och Alight har tillsammans byggt Sveriges största solpark på Hultsfreds flygplats. Runt landningsbanan på flygplatsen har en solpark med 174 000 installerade solpaneler och med en kapacitet på 100 megawatt nått kommersiell drift.

Anläggningen sträcker sig över cirka 130 hektar och projektet har möjliggjorts genom ett långsiktigt elköpsavtal som undertecknades med klädkedjan H&M i slutet av 2022. Enligt avtalet kommer solparken i Hultsfred att förse H&M med 95 procent av den förnybara energin som produceras.

Marcus Hartmann, hållbarhetschef för H&M Nordeuropa, var en av talarna på dagens invigning i Hultsfred.

– Det är jätteroligt att vara här i dag och se att projektet nu är klart och att man kan driftsätta parken som kommer bli Sveriges största nu när den är igång, säger Marcus Hartmann.

"Mål att ha 100 procent förnybar energi"

Han anser att H&M har ett ansvar för att driva på energiomställningen. Elköpsavtalet har H&M tecknat med bolagen Neoen och Alight och det ses som Sveriges hittills största PPA-avtal (Power Purchase Agreement) för solel.

– För oss innebär det att vi investerar i den här typen av elköpsavtal och vill säkerställa tillgången av förnybar energi till vår verksamhet och i vår verksamhet. Vi har ett mål om att ha 100 procent förnybar energi till 2030 och då ska en stor del komma från den här typen av anläggningar och den här typen av samarbete med våra samarbetspartners, säger Marcus Hartmann.

H&M betalar för den el som produceras i solparken i Hultsfred och ser positivt på att öka tillgången till förnybar el i Sverige.

– Det som händer rent praktiskt är att elen går in i det lokala elnätet och att vi plockar ut motsvarande mängd el någon annanstans. Det är ett sätt att säkerställa att det kommer in förnybar el i nätet så att vi också kan plocka ut förnybar el någon annanstans. Elen blandas i nätet och det finns till exempel ingen direktlina härifrån in till vår butik i Kalmar. Elen går in i elnätet och vi plockar ut motsvarande mängd el någon annanstans.

Vad är förklaringen till att ni är med i projektet?

– Vi har som mål att ha 100 procent förnybar energi och då måste vi också säkerställa att det finns det. Vi kan sätta målen, men då måste vi också investera i att det finns förnybar energi så att det vi plockar ut också kommer in igen. Det är en del av vår investeringsstrategi för att få tillgång till det.