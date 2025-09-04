Inflationen stiger igen – ny statistik från SCB i dag

Prisökningarna fortsätter i landet. Dagsfärska siffror från SCB visar att inflationen i Sverige steg till 3,3 procent i augusti enligt KPIF. Det är tredje månad i rad som prisökningarna fortsätter.

Enligt preliminär statistik från Statstiskmyndigheten SCB steg inflationen enligt KPI från 0,8 procent i juli till 1,1 procent i augusti. Månadsförändringen för KPI från juli till augusti var -0,4 procent.

Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) steg från 3,0 procent i juli till 3,3 procent i augusti. Månadsförändringen för KPIF från juli till augusti var -0,2 procent.

För KPIF-XE (KPIF exklusive energi) var den preliminära inflationstakten i augusti 2,9 procent, vilket kan jämföras med 3,2 procent i juli. Månadsförändringen för KPIF-XE från juli till augusti var -0,5 procent.

Detta är tredje månaden i rad som vi får se en inflationssiffra strax över inflationsmålet.

Snabb-KPI är ett preliminärt snabbestimat som publiceras fem arbetsdagar innan den officiella publiceringen. För Snabb-KPI publiceras endast KPI, KPIF och KPIF-XE på total nivå. Mer detaljerad info samt definitiva siffror kommer den 11 september.