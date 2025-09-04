Ny hyra klar för mängder med bostäder – utan förhandling

Det blev ingen förhandling mellan Hyresgästföreningen och elva privata fastighetsägare i Vimmerby. Istället fattades beslutet om hyresnivån av en skiljeman i Hyresnämnden.

Nivån som gäller från 1 januari 2026 blir 3,6 procent. Hyresgästföreningen anser att hyresgästerna som påverkas av höjningen ”körs över helt”.

– Fastighetsägarna har länge visat tydligt att man inte vill förhandla så det är inget nytt, men det som är anmärkningsvärt här är att skiljemannen har gått på deras linje. Vi har inte ens haft underlag till att förhandla, Fastighetsägarna har kommit med lösryckta krav eftersom det underlag som vi faktiskt har avtalat om att utgå ifrån inte fanns än. Trots det väljer skiljemannen att fatta ett beslut nu och det är anmärkningsvärt, säger Joel Ahonen, försteförhandlare för Hyresgästföreningen region Sydost, i ett pressmeddelande.

"Har rätt till det enligt lag"

Några av de fastighetsägare som berörs av beslutet är Bruzahem Näktergalen 4 AB, Bruzahem Vimmerby AB, Hewiton AB, Leone Fastigheter AB, Mej Förvaltning AB, Regenten Fastighets AB och Vimmerby Mässhallar AB. När Hyresgästföreningen ville invänta underlaget som höjningen ska baseras på gick Fastighetsägarna till Hyresnämnden.

– Det är olyckligt att hyrorna för vissa hyresgäster i Vimmerby nu bestäms av skiljeman i stället för genom riktiga hyresförhandlingar. Det här beslutet kommer förstärka känslan hos hyresgästerna att man inte får vara med och påverka sin hyra, trots att vi har rätt till det enligt lag. De allra flesta hyresvärdar agerar som tur är inte på det här sättet, utan är måna om sina hyresgäster, säger Joel Ahonen.

Fotnot: Vi avser att komma med fler artiklar i ämnet.