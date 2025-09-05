Försvunna kvinnan i Oskarshamn hittad vid liv

Polisen sökte på fredagen en kvinna i 25-årsåldern som hade försvunnit från Oskarshamns sjukhus. Polisen lämnade vid 13.20-tiden beskedet att kvinnan har hittats.

Kvinnan har lämnat sjukhus och är nu försvunnen. Polisen involverades i sökandet strax före 12.00 och har nu gått ut med en efterlysning. Polisen skriver att hon kan verka orolig och bedöms inte söka kontakt med andra personer. Har man sett kvinnan eller vet något är numret att ringa 112.