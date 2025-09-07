Åklagare utreder Länsstyrelsen Kalmar län för misstänkt brott

Länsstyrelsen i Kronobergs län misstänker att Länsstyrelsen Kalmar län kan ha gjort sig skyldigt till brott. Detta i samband med en biotopvårdande åtgärd i ett naturreservat. Nu är ärendet överlämnat till åklagare.

Händelsen ska ha inträffat i Petgärdeträsk naturreservat på Öland, som Länsstyrelsen Kalmar län förvaltar. Detta skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Åtgärden är i linje med reservatsbestämmelserna och stämmer med de övergripande målen om att restaurera skadade ekosystem för att gynna djurlivet. Markägaren har varit positiv till åtgärden och vår bedömning är att det inte påverkar några övriga intressen negativt, menar avdelningschef Martin Unell.

Den genomförda åtgärden handlar om en återställning av en historisk funktion där gädda och annan havsvandrande fisk nu åter kan nå träsket. Länsstyrelsen Kalmar län har lagt i natursten och grus i ett dike för att fördela fallhöjden nedanför ett vandringshinder så att fisk nu kan passera.

Gjorde annan bedömning

– Vi gjorde bedömningen att det är en återställning till naturliga förutsättningar där varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Vår utgångspunkt var att undantagsbestämmelsen kunde tillämpas och prövning därför inte behövdes, säger Martin Unell.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns misstanke om brott handlar om ifall åtgärden borde ha prövats i särskild ordning innan den utfördes. Ärendet har därför nu överlämnats till åklagare för bedömning.

"Länsstyrelsen Kalmar län välkomnar en vidare rättslig prövning för att få mer rättspraxis inom området, och har sett över de interna rutinerna”, skriver man i pressmeddelandet.