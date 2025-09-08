PATIENT AVLED: ”ALLVARLIGA BRISTER I VÅRDKEDJAN”

Region Kalmar län gör en anmälan enligt lex Maria efter att en patient avlidit till följd av allvarliga brister i vårdkedjan. Foto: Jakob Karlsson

Region Kalmar län gör en anmälan enligt lex Maria efter att en patient har avlidit ”Utredningen visar på flera allvarliga brister i vårdkedjan som ledde till patientens död”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

En patient i 30-årsåldern vårdades på medicinkliniken i samband med tilltagande andfåddhet. Det ledde till att det gjordes en undersökning av patientens hjärta och svaret tolkades som fel på ena hjärtklaffen och en uppföljning bokades.

Två månader senare sökte patienten vård på nytt med andfåddhet och bensvullnad. Lungröntgen visade på stora mängder vätska i bröstkorgen och en försämrad klaffunktion.

Vattnet tappades men patientens tillstånd försämrades snabbt.

Patienten flyttades till universitetssjukhus för åtgärd men avled några dagar senare. ”Utredningen visar på flera allvarliga brister i vårdkedjan som ledde till patientens död”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har nu gjort en anmälan enligt lex Maria efter dödsfallet.