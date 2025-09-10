BESKEDET: NU KAN KVINNOKLINIKEN BYGGAS OM

Regionstyrelsen beslutar idag om att gå vidare med inriktnings- och genomförandeplanen för ombyggnationen och renovering av tre byggnader som tillhör Västerviks sjukhus. Beslutet är ett viktigt steg för att skapa en tryggare arbetsmiljö och bättre förutsättningar för både patienter och medarbetare.

Inriktnings- och genomförandeplanen innefattar hus 07, 12 och 19 på Västerviks sjukhus.

Socialdemokraterna skriver i ett pressmeddelande att de med detta beslut vill visa att de sätter både patienterna och medarbetarnas arbetsmiljö i fokus, och att de är beredda att ta de nödvändiga stegen för att bygga en långsiktigt hållbar vårdmiljö.

Förkylningssmptom och andningssvårigheter

I hus 07 ligger Västerviks kvinnoklinik. Vår tidning har skrivit flera artiklar tidigare om att det är något i lokalerna som påverkar de anställa så de får förkylningssymptom och andningssvårigheter, och att problemet har funnits i flera års tid. Sedan ett år tillbaka har man jobbat med åtgärder för att få en bättre inomhusmiljö, och den här inriktnings- och genomförandeplanen gör det möjligt för ytterligare åtgärder.

Så har de jobbat fram beslutet

I arbetet har risker som oro för inneklimat, störningar i vårdverksamheten och olika förväntningar mellan verksamhet och fastighet identifierats. För att möta dessa risker har Regionfastigheter tagit fram åtgärder, allt från evakueringslokaler och vårdmoduler, till nära samarbete med verksamheten för att säkra trygghet och tillit genom hela processen.

– För mig är det avgörande att våra medarbetare känner trygghet i sina arbetsmiljöer. Brister i inneklimat eller byggrelaterade störningar ska inte negativt påverka verksamheten i vår region. Vi måste agera både snabbt och säkert för att komma tillrätta med situationen. Det här beslutet är ett viktigt steg i det arbetet, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Den totala byggproduktionskostnaden beräknas till 309,4 miljoner kronor och verksamhetsutrustning till 14,9 miljoner kronor.