Inkomster och skulder: Stora skillnader i Kalmar län

Ekonomin hos hushållen i Kalmar län skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner. Oskarshamn toppar inkomstlistan medan Högsby hamnar på en nivå i linje med landets lägsta. Samtidigt är skuldsättningen hos Kronofogden hög i delar av länet. Siffrorna visar på en tydlig socioekonomisk klyfta mellan inland och kust.

Under 2024 tappade Kalmar län en del i befolkningsmängd. Unga flyttar ut men samtidigt sker en viss inflyttning av äldre och utrikes födda som mildrar nedgången. Men hur ser det egentligen ut på det ekonomiska planet? Inkomsterna och skuldsättningen varierar påtagligt mellan kommunerna och visar på stora skillnader i levnadsvillkor.

Skulder hos Kronofogden totalt i länet

Enligt statistik som sammanställts av FinansFreak är en påtaglig andel invånarna i Kalmar län registrerade hos Kronofogden. Enligt de senaste siffrorna handlar det om drygt 6 % av den vuxna befolkningen. Det är en andel som är högre än riksgenomsnittets cirka 5,5 %.

Skillnaden kan tyckas liten, men den visar ändå att det är många hushåll i länet som har en mer ansträngd privatekonomi jämfört med landet som helhet. Troligen är det en rad bakomliggande faktorer som inverkar: lägre genomsnittsinkomster än riket, en relativt stor andel äldre, samt kommuner med begränsad arbetsmarknad.

Skulder per kommun – en splittrad bild

Skillnaderna inom länet är tydliga när man ser till andelen personer med skulder hos Kronofogden:

Högsby: Här har 7,7 % av den vuxna befolkningen en registrerad skuld. Det placerar kommunen på en mindre hedrande fjärdeplats i landet.



Hultsfred: Även här är skuldsättning hög, på nivån 6 %. Det visar på de utmaningar som präglar livet i inlandet.

Torsås: Här ser det bättre ut. Med en andel på 4,9 %, ligger kommunen under riksgenomsnittet.

Emmaboda: Samma nivå som Torsås, med 4,9 % av den vuxna befolkningen som har en skuld registrerad hos Kronofogden.

Nybro: Här har 4,8 % av den vuxna befolkningen registrerade skulder.

Mönsterås: Andelen skuldsatta är 4,2 %. Det är en nivå som ligger mitt emellan övriga, starka kustkommuner och de mer utsatta inlandskommunerna.

Västervik: Beläget vid kusten, med 4,1 % skuldsatta, är nivån lägre än i grannkommunerna i inlandet.

Oskarshamn: En skuldsättning på 3,7 %, kopplat till högre inkomster och fler arbetstillfällen.

Vimmerby: Här är andelen 3,5 %. Det är en relativt låg nivå i jämförelse med flera av de andra inlandskommunerna.

Kalmar: Betydligt lägre andel skuldsatta än länssnittet, med 3,3 % av de vuxna invånarna.

Borgholm: Med 3,2 % av den vuxna befolkningen skuldsatt hamnar kommunen i ett mellanskikt. Dock ligger medianskulden på drygt 125 000 kr, på en fjärdeplats sett till landet som helhet.

Mörbylånga: Här är skuldsättningen låg, på endast 2,5 %, vilket tyder på att hushållsekonomi generellt sett är stabil.

Mönstret är tydligt. Hushållen i inlandet har större risk att hamna hos Kronofogden jämfört med de vid kusten.

Kopplingen mellan skuldsättning och inkomst

Det finns ett samband mellan inkomster och skulder som inte går att bortse från. I flera av länets inlandskommuner är inkomstnivån förhållandevis låg, samtidigt som en hög andel är skuldsatta hos Kronofogden.

Inkomstnivån i länet

Medianinkomsten i Kalmar län ligger en bit under rikssnittet. Enligt den senast tillgängliga statistiken hade hushållen här en disponibel medianinkomst på drygt 267 000 kronor, medan motsvarande siffra för riket låg på nästan 289 000 kronor. Skillnaden kan tyckas liten, men den visar på en långvarig trend där länet placerar sig under genomsnittet.

Samtidigt är spridningen mellan länets kommuner betydande. Hushållsinkomsterna i Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar ligger över länsgenomsnittet och närmar sig riksnivån. Vad gäller inlandskommunerna så hamnar de i stället en bra bit under.

En annan aspekt är dock att inkomstskillnaderna mellan länets hushåll är mindre jämfört med landet i stort. Spridningen är alltså relativt liten, även om siffrorna generellt sett är lägre.

Kommuner med högst inkomster

Bland länets kommuner är det dessa tre som toppar inkomstligan:

Oskarshamn: Medianinkomst omkring 342 000 kronor. Här spelar industrin och energisektorn en viktig roll.



Mörbylånga: Medianinkomst cirka 337 000 kronor. Läget nära Kalmar och möjligheterna att pendla både på Öland och fastlandet är faktorer som inverkar.

Kalmar: Medianinkomst på nästan 336 000 kronor. Kommunens roll som regionalt centrum för utbildning, service och offentlig verksamhet gör att inkomsterna ligger bland de högsta i länet.

Kombinationen av stora arbetsgivare, goda pendlingsmöjligheter och en bredare arbetsmarknad förklarar varför dessa tre kommuner når högre inkomstnivåer än övriga delar av länet. Det är också här skillnaden mot nivån för riket som helhet är minst.

Kommuner med lägst inkomster

I den andra änden av skalan hittar vi Högsby, Hultsfred och Nybro:

Högsby: Medianinkomst cirka 268 000 kronor, i paritet med lägstanivån i landet som helhet. Det visar på en tydlig klyfta mellan inlandet och kustområdena.



Hultsfred: Medianinkomst drygt 286 000 kronor. Arbetsmarknaden är liten och befolkningen åldras snabbare än genomsnittet, vilket bidrar till de förhållandevis låga inkomsterna.

Nybro: Medianinkomst omkring 300 000 kronor. Ortens bakgrund inom glasindustrin och omställningen på arbetsmarknaden spelar en viktig roll här.

Gemensamt för dessa tre kommuner är att det finns färre möjligheter till högavlönade jobb. Det skiljer sig från läget i till exempel Oskarshamn och Kalmar.