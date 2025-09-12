Dags för upptäcktsresa i lokala smaker – här är hela listan av besöksmål

Utbudet av gårdsbutiker, mathantverkare, caféer och restauranger som deltar i Matrunda Kalmar län är många. Foton: Lotta Madestam/Pressbild

Uppskattade event har lett fram till femårsjubileum. I helgen arrangeras Matrunda Kalmar län som vänder sig till matentusiaster, foodies och alla som är nyfikna på den lokala maten.

Under lördagen och söndagen är det dags för en ny upptäcktsresa i lokala smaker. Då har gårdsbutiker, producenter, mathantverkare, caféer och restauranger på landsbygden möjlighet att synliggöra sig och sina lokalproducerade råvaror, förädlade läckerheter och fina mathantverk genom något som heter Matrunda Kalmar län.

Eventet har vuxit under fyra år och blivit just det varumärke som arrangerande Länsstyrelsen hoppats på nu när man är framme vid den femte upplagan av årets smakrikaste helg.

”Smaka dig igenom lokala läckerheter från norr till söder och upptäck utbudet och mångfalden av mat och måltider. Besök gårdsbutiker, träffa producenter och matkreatörer och lär dig mer om matens väg från jord till bord”, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.

Här är en lista med alla deltagare runt om i länet.