Laddar för ny folkfest i den lilla byn som väntas få tusentals besökare

Någonstans mellan 3 000 och 4 000 personer förväntas komma till den lilla byn Åkarp när det återigen är dags för Lönneberga Mat & Hantverk. – Vi har över 80 utställare i år också, så det ska bli jättekul. Vi är taggade.

Det säger Malin Jonsson i Lönneberga Hembygdsgille som rustar som bäst för eventet som bara växer och växer. Både vad det gäller utställare och besökare.

– Med tanke på att hembygdsgården är tänkt att vara en plats för fest och evenemang så känns det lite extra roligt när Lönneberga Mat & Hantverk får många besökare och verkligen lever upp till sitt syfte, säger Malin Jonsson.

Lång rad med nyheter

Många utställare är återkommande så klart, det märks att de trivs och uppskattar eventet som arrangeras den 20 september.

Men också flera nya dyka upp, som trähantverkaren Andreas Söderström från Årsta som blev Årets gesäll 2023, Månsarp skogs- och alpackagård, Pelarne, Andreas Jonsson från Lönneberga säljer havrekärvar som producerats på egna gården och Garnebo & Växtpärlan från Linköping har en mix av tovade vantar och ovanliga pelargoner. För att ge några exempel på nya hantverkare.

Till det kommer flera nya mathantvekare som tillverkar kombucha, hjortkött och ostkaka bland annat.

– Det är alltid kul när vi får in nya utställare. En annan rolig sak är slöjdaren Niklas Weidmert från Ebbebo slöjd i Västervik som kommer med en Svegsvarv, i vilken han demonstrerar hur det går till att svarva med en fottrampad träsvarv. Elisa Aldana Garcia, som bor i Åkarp och gör chilenska piroger, är årets efterlängtade comeback, säger Malin Jonsson som även presenterar ”Årets gästkonstnär” som är Catharina Johansson Ek, Vimmerby, som visar konst främst i olja, men även akvarell och tovade skulpturer.

”Vi trivs med vårt upplägg”

Till det kommer flera gratisaktiviteter för barn, som skattjakt, binda vänskapsband, gå på styltor och hoppa säck. Programmet består också av ponnyridning, man kan hälsa på fåren från Ingelstorp, det blir levande musik, räddningstjänsten visar sin stegbil och hur man gör HLR och förstås – hembygdsgillet gräddar raggmunk som står på menyn ihop med allt från kolbullar och potatisvåfflor till chips på pinne och friterade vårrullar.

– Så upplägger är ganska sig likt, vi trivs med vårt upplägg, säger Malin Jonsson.

Förra året säger man sig ha slagit nytt rekord vad det gäller besökare. Eftersom man inte tar inträde är det svårt att få en exakt siffra, men arrangören uppskattar att det kom någonstans runt 3 000-4 000 besökare i fjol.

Vad tror om att slå det?

– Det är inte omöjligt kanske. Allt handlar om väder, vad folk har för planer och hur mycket evenemang det är på annat håll. Men vi har ju kört tredje lördagen länge, länge nu så vi hoppas datumet satt sig.