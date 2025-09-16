Maria ansluter och bildar yogateam med Pernilla – planerar för event i november

Maria Wagenius, till höger, är ny på Body och kommer jobba i ett team med Pernilla Ståhl.

Pernilla Ståhl och Maria Wagenius är laddade för det yogaevent som väntar i Vimmerby i november. Foto: Simon Henriksson

Maria Wagenius ansluter nu till Body Gym & Relax och bildar ett nytt yogateam med Pernilla Ståhl. I november planerar man också för ett större yogaevent. – Det är ett perfekt tillfälle för den som vill fördjupa sig, men också för den som vill prova för första gången, säger Maria Wagenius.

Pernilla Ståhl har haft tre yogaklasser i veckan under flera års tid. Samtidigt har Maria Wagenius drivit en enskild firma i tre år och haft egna yogakurser.

Nu ansluter hon till laget nere på Body Gym & Relax och bildar ett nytt yogateam tillsammans med Pernilla Ståhl.

– Jag har varit vikarie ibland, men nu ska jag ha två klasser i veckan. Samtidigt drar Pernilla ned lite, men totalt sett blir det en utökning. Vi satsar hårt och hoppas att intresset är stort, säger Maria Wagenius.

För att få med helheten av yogan, där det finns många olika varianter, har Pernilla Ståhl haft tre olika klasser varje vecka.

– Jag lämnar gärna över delvis och får lite mer ledigt om kvällarna. Jag har tyckt att det har varit väldigt kul och gör det för att det är inspirerande även för mig, säger hon.

Stort intresse

Intresset för yoga är stort, känner båda två.

– Jag har varit instruktör länge och de senaste sju, åtta åren har gemene man blivit mer medveten. Många gånger förr var det bara styrka och fullt ös, men nu har fler blivit medvetna om att man behöver ha en grund och att man behöver lugna ned systemet. I yogan har du rörligheten, medvetenheten och andningen. Vi jobbar med andetaget och oavsett vilken form av yoga du väljer så är andningen det centrala och den röda tråden, säger Pernilla Ståhl.

– Djupandning, meditiation och att bara varva ned har blivit mer erkänt. Ofta när man börjar med yoga så känner man sig fram. Det kan handla om lugnare form av yoga eller en mer fysisk form. Oftast hittar man det man själv egentligen behöver. Olika yogaformer kan man använda som verktyg. Är man stressad på jobbet kan en meditiativ yoga passa bra. Har man ett stillasittande jobb kan det mer handla om att få igång pulsen. I viss yoga jobbar man mer med stärkande positioner och det handlar om att bli smidig och orka bära upp sin egen kropp. De senaste åren har fler blivit medvetna om att det kan vara bra att lägga till för att orka den stressiga vardagen, säger Maria Wagenius.

Ska gå i andningens tecken

Nu planerar man också inför ett större yogaevent i november.

– Jag har funderat i flera år på att ha en dag med bara lugnet. Vi har ju haft flera event med alla möjliga aktiviteter, där vi vävt in yogabiten, men jag har länge pratat om att ha en dag med bara yogabiten.

Det handlar om en dag med yoga som ska gå i andningens tecken.

– Först pratade vi om en och en halv dag med middag och övernattning, men nu har vi landat i en dag i andningens tecken. Vi kommer ha olika former av yoga och en workshop, där det finns möjlighet för deltagarna att reflektera. Det blir lite fika och lunch också.

Maria Wagenius säger att eventet passar för alla nyfikna på yoga.

– Det är en dag både för den som vill fördjupa och grotta ned sig i yogan, men också ett perfekt tillfälle för den som vill prova yoga för första gången.

Årligt återkommande?

Till eventet i november välkomnar man alla intresserade.

– Blir det stort tryck ordnar vi lokal efter antalet som är intresserade helt enkelt.

Blir det ett årligt återkommande event?

– Det får vi se. Nu har vi bara tänkt det här i november, men är det många som vill komma är det inte omöjligt. "Madde" (Madeleine Carlsson) kommer också vara med och styr med grejer inför eventet.

Vid eventet i november blir det dynamisk yoga, pranayama, mediyoga och workshop.

– Det kanske blir en happening på slutet också, men det är beroende på hur vi får ihop dagen.