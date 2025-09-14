EN MILJON DRABBADE – LÄCKTA UPPGIFTER PÅ DARKNET

Över en miljon svenskar kan ha drabbats av läckan. Foto: MostPhotos

Mängder av kommuner, däribland Kalmar, Vimmerby och Hultsfred, använder företaget Miljödata som leverantör. Nu står det klart att en miljon personer drabbats efter it-attacken.

Efter dataintrånget mot företaget Miljödata har nu över en miljon svenskars personuppgifter publicerats på Darknet. Uppgifterna omfattar bland annat personnummer, telefonnummer, adresser och anställnings-id.

Personer med skyddade uppgifter fanns inte i Miljödatas system och har inte röjts. Det ska, enligt cybersäkerhetsexperten Karl Emil Nikka, vara Göteborgs Stad, Region Skåne och Stockholms Stad som drabbats värst.

– Det här innebär att nu är det över en miljon svenskars personuppgifter som har läckt på darknet och därmed hamnat i händerna på kriminella. I och med den här omfattningen är det väldigt allvarligt, säger Karl Emil Nikka till TV4 Nyheterna.

Tagit på sig ansvaret

Utpressargruppen Datacarry har tagit ansvar för cyberattacken som levererar HR-system till 80 procent av landets kommuner. Angriparna begärde till en början pengar för att inte publicera uppgifterna.

– Vi har under morgonen analyserat datan och konstaterat att det är drygt 100 organisationer som drabbats, säger Karl Emil Nikka.

Dataintrånget skedde i slutet av augusti och Kalmar kommun har gått ut med att man fått information om att uppgifter har läckt. Även Vimmerby och Hultsfred har gått ut med information, men Vimmerby kommun har inte kommunicerat något ytterligare. Enligt information som Hultsfreds kommun fått har ingen information om Hultsfred laddats ned från systemet. Flera andra kommuner har också meddelat att man inte berörs av läckan.

Annons:

Så ska man tänka

Att personuppgifterna nu publicerats på Darknet innebär en förhöjd risk för nätfiskeattacker från andra angripare.

– Andra angripare kanske ringer och försöker lura de här personerna att avslöja någon information eller skickar mail där de uppmanar personerna att logga in på någon webbplats och därmed läcka sitt lösenord, säger Karl Emil Nikka.

Den som är berörd bör tänka på att vara ifrågasättande till alla mejl som kommer, framför allt mejl som anknyter till dataläckan.

– Lita inte på telefonnumret som visas när någon ringer om personen försöker be om information med anledning av den här dataläckan. Lita inte heller på sms-avsändare, säger Karl Emil Nikka.