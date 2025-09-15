Ny nationell trafikvecka startar i dag – här är polisens fokus

Med start i dag, måndag, genomför polisen en ny nationell trafikvecka. Denna gång ligger fokus på hastighet på de lite större vägarna.

Mellan januari och juli i år omkom totalt 112 personer i vägtrafikolyckor, enligt färsk statistik från Transportstyrelsen. Med start i dag, måndag, genomför polisen återigen en nationell trafikvecka där fokus kommer att ligga på vägar med hastighetsbegränsningar från 70 km/h och uppåt. Dessa vägar är överrepresenterade i olycksstatistiken när det gäller dödsolyckor på svenska vägar, skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Många underskattar skillnaden som några få km/h kan ha för utgången av en olycka. Våra bilar är inte så säkra som man kan tro, i en frontalkollision är risken stor att dödas om man kör fortare än 80 km/h. Därför har vi denna vecka valt att fokusera våra kontroller på sträckor med lite högre hastigheter, till exempel landsvägar, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Många liv kan sparas

Också Trafikverket vittnar om att hastigheten har en avgörande betydelse för utgången av en kollision.

− Förra året höll 54 procent rätt hastighet på våra vägar, men om alla höll hastigheten skulle cirka 50 liv sparas varje år, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Polisens insatsveckor i trafiken har visat sig vara ett effektivt sätt att få trafikanter att sänka hastigheten, uppger man. Enligt polisen är detta också anledningen till att man berättar om insatserna i förväg.

– Att vi informerar i förväg om fler hastighetskontroller kan verka märkligt men faktum är att det också ger resultat. Människor följer i större utsträckning hastighetsbegränsningarna under våra insatsveckor, vilket också syns på olycksstatistiken. Vårt yttersta mål är alltid att rädda liv, inte att bötfälla så många som möjligt, säger Ursula Edström.

De extra hastighetskontrollerna genomförs i hela landet i målade och civila polisbilar samt på motorcyklar, både synligt med laserinstrument vid vägkanten och dolt med genomsnittshastighetsmätare.