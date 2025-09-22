Unga samarbetar mellan kommunerna: ”Insett att vi faktiskt kan förändra”

Adelia Nilsson, Clara Anderot och Moa Looström är några av de ungdomar som deltog i det första regionala ungdomsforumet i Kalmar län.

Första regionala ungdomsforumet i Kalmar län blev en dag för samtal, idéutbyte och nya insikter. – Man har lärt sig otroligt mycket, och insett att vi unga faktiskt kan förändra. Det känns viktigt nu att politikerna kan se det här som vi gjort tillsammans, att de ser att vi vill göra skillnad. Vi vill synas och att vi också ska prioriteras lika mycket om allt annat, säger Moa Looström från Västervik.

I måndags samlades 14 ungdomar från olika kommuner i Kalmar län för att delta i det allra första regionala ungdomsforumet. I Oskarshamn möttes ungdomar från Vimmerby, Högsby, Emmaboda, Mönsterås, Västervik och Kalmar.

Syftet med forumet var att skapa möten över kommungränserna och lyfta hur unga kan vara delaktiga i frågor som berör deras vardag.

Från Västervik deltog Adelia Nilsson, Clara Anderot och Moa Looström.

– Vi pratade mycket om hur annorlunda det kan vara mellan kommunerna och hur man kan bli hörd som ungdom. Jag upplever att vi från Västervik har fått lära oss mycket om motionsskrivning på gymnasiet och hur vi kan påverka, men det blev ganska tydligt att många andra inte fått lära sig så mycket om det, säger Clara Anderot.

Vill se rabatt på gymkort

Dagen bestod av gruppdiskussioner, föreläsningar och utbyten av erfarenheter. Diskussionerna har gett dem ideer på vad de skulle vilja förändra i sina respektive kommuner.

– En av kommunerna berättade till exempel om att deras gymnasium hade samarbeten med lokala restauranger så de kunde få rabatt på lunch. Det fanns liknande rabatter på gymkort, som skulle göra stor skillnad om man fick tillgång till. Man pratar ju mycket om att det är så givande att träna för ungdomar, att det finns så många bra hälsofördelar med det och att det hjälper en med koncentrationen i skolan, säger Adelia Nilsson.

Annons:

Vill se förändring och fortsättning

Ungdomarna från Västervik hoppas att forumet kan bli en återkommande plats för utveckling och påverkan.

– Vi har diskuterat om att vi vill ha en återkoppling på allt vi tagit fram, och att vi behöver få fram det till våra politiker. Vi har också pratat om att ha en övernattning kanske för att lära känna varandra bättre så att man vågar öppna upp mer och vågar säga våra åsikter, säger Moa Looström.

– Vi pratade om att ses någon gång under våren och att det kanske kan vara på något av loven, så det blir enklare för alla att komma hit, säger Clara Anderot.

Viktig samverkan

Forumet arrangerades av Barn- och ungdomsnätverket i Kalmar län genom Kommunförbundet Kalmar län, på initiativ av Högsby och Vimmerby kommun. Claudia Delin, projektkoordinator på Kommunförbundet, ser dagen som ett viktigt steg.

– Det här har gett dem inspiration, och det ger oss inspiration också som jobbar med ungdomsfrågor. Här är det ungdomar som vill vara med och påverka, då måste vi vuxna skapa forum och plattformar för det, säger hon.

Även Stina Nerman, ungdomscoach i Högsby kommun, understryker betydelsen av samarbetet.

– De får träffa andra unga från hela länet och känna att deras röster också spelar roll. Jag tror att just de här mötena kan ge ungdomarna mod och inspiration att fortsätta påverka.

Nu hoppas de att ungdomar från fler kommuner ansluter nästa gång.

– Nu var det ju inte ungdomar med från alla kommuner i länet. Men vi är jätteglada över att så många ungdomar frivilligt valde att göra detta på sin studiedag, det känns fantastiskt, säger Claudia Delin.