Främmande makt tros inte ligga bakom attacken

Över en miljon svenskars uppgifter har läckt efter attacken mot systemleverantören Miljödata. Cyberangreppet har drabbat ett stort antal kommuner. Nu meddelar Åklagarmyndigheten att inget tyder på att främmande makt är inblandat i attacken.

Det var helgen den 23-24 augusti som systemleverantören Miljödata utsattes för ett cyberangrepp. Systemet används av ett stort antal kommuner och regioner, däribland Vimmerby, Hultsfred och Kalmar.

I Kalmar har kommunen bekräftat att personuppgifter har läckt. Dessa ska nu ligga på Darknet. Det ska röra sig om en bra bit över en miljon privatpersoner som fått sina personuppgifter läckta efter angreppet.

En förundersökning om grovt dataintrång och försök till grov utpressnng pågår. Gruppen Datacarry pekas ut som ansvariga för angreppet.

– De uppgifter som tillgreps i samband med attacken mot systemleverantören har nu läckts. Det rör sig om uppgifter tillhörande över 1,5 miljoner privatpersoner. Förundersökningen om grovt dataintrång och försök till grov utpressning pågår alltjämt. Det har varit känt för utredningen sedan den inleddes att den grupp som kallar sig för Datacarry tar på sig ansvaret för attacken, säger senior åklagare Sandra Helgadottir, som leder förundersökningen.

Inget tyder på främmande makt

Utredningen är fokuserad på att identifiera den eller de personer som ligger bakom. I nuläget tyder ingenting på att främmande makt varit inblandat.

– De personer som drabbats av läckan uppmanas att iaktta försiktighet, särskilt i förhållande till bedrägerier, och att kontakta polis om de misstänker att deras uppgifter används av obehöriga, säger senior åklagare Sandra Helgadottir.

Inga personer har delgivits misstanke om brott. Såväl åklagare som polis har kontakt med målsägande och andra myndigheter för att bedöma eventuella konsekvenser för berörda parter.

"Åklagaren kan i nuläget inte ytterligare kommentera utredningen eller de uppgifter som framkommit i media", skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.