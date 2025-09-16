Facklig företrädare om konkursen: "Kändes som vi var på väg åt rätt håll"

Runt 60-70 anställda berörs när Overum Industries nu ansöker om konkurs. – Vi anställda har inte varit på plats sedan förrförra torsdagen, säger Mikael Vanberg.

När Dagens Västervik når Mikael Vanberg, anställd på fabriken i Överum och lokalt facklig förtroendeman, har beskedet om konkursen nyss blivit offentligt.

– Det var ju ganska väntat att det här skulle komma, eftersom vi anställda inte har varit där sedan förrförra torsdagen. Med tanke på de senaste veckorna så tänkte man väl att något var tvunget att hända, även om jag inte visste att jag skulle få veta det just i dag, säger han.

Möte med konkursförvaltaren

Bruket i Överum har i ett pressmeddelande meddelat att de ansökt om konkurs. Företaget skriver att de haft goda relationer med återförsäljare och förbättrad orderbok, men att den ekonomiska pressen till slut blev för stor, inte minst efter den tidigare styrelsens avgång i början av september.

För de anställda har de senaste dagarna präglats av väntan på besked.

– Vi skulle ha haft ett möte i går för att få mer information, men det blev uppskjutet. I dag fick vi i stället beskedet om konkursen. I morgon ska vi ha ett personalmöte där vi får träffa konkursförvaltaren och får veta mer, säger Mikael Vanberg.

"Det gick jättebra då"

Han beskriver att nedstängningen av bruket för två veckor sedan kom oväntat, inte minst eftersom verksamheten då var i full gång.

– Jag tyckte inte det märktes i alls innan vi fick gå hem. Vi hade riktigt mycket att göra, det gick jättebra då. Vi har haft perioder tidigare som känts betydligt tuffare, men nu kändes det faktiskt som att vi var på väg åt rätt håll.

Trots beskedet ser Mikael Vanberg inte framtiden som helt mörk.

– Vi har egentligen inte fått någon mer information än det som stod i pressmeddelandet. Jag hoppas på någon form av lösning, så att bruket kan få vara kvar.