Ska öka tryggheten – nu utbildas hundra elever i kommunen

I dag genomförs den första gemensamma trivselledarutbildningen för eleverna. På bilden syns Harry Florin, Hilma Milton, Nils Gunnarsson, Elvira Axelsson, Elsa Karlsson, Saga Farne, Arvid Axelsson, Maria Drott (lärare) och Max Fransson från Djursdala skola. Foto: Vimmerby kommun

Hundra elever i Vimmerby kommun kommer utbildas till trivselledare under hösten. Det är elever i årskurs tre till sex och målsättningen är att det här ska öka aktivitet, trygghet och struktur på rasterna.

Kommunen har inlett ett samarbete med Trivselprogrammet (TL) som arbetar för att fler barn och unga ska må bra och trivas i skolan, få meningsfulla, trygga och aktiva raster.

Trivselprogrammet utbildar elever i lek och aktivitet så att de sedan ska kunna arrangera rastaktiviteter för sina kompisar.

"Med aktiva raster och en mer aktiv skoldag kan fler barn och unga få en mer hälsosam vardag. Trivselprogrammets mål är att skapa en kultur bland elever i skolan som är vänlig, respektfull och inkluderande. TL vill också förbättra förhållningssättet mellan eleverna, öka den allmänna aktivitetsnivån samt reducera antalet konflikter. Vänliga och respektfulla elever ansvarar för lekar och aktiviteter på skolgården. Dessa kallas trivselledare och de ska också försöka få med de elever som annars går ensamma. Många elever upplever rasterna på skolan som den bästa tiden på dagen, men en del elever upplever tyvärr rasten som en otrygg tid på dagen", skriver man i ett pressmeddelande.

Trivselprogrammet samarbetar med cirka 350 skolor över hela Sverige och numera alla F-6-skolor i kommunen. Kombinerat med skolans egna handlingsplaner är målet att Trivselprogrammet även ska bidra till att minska kränkande behandling och utanförskap.

Under torsdagen genomförs den första gemensamma TL-utbildningen för eleverna. Alla elever som ska utbildas till trivselledare samlas på Södra Vi skola.