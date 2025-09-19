Nu påbörjas avetableringen av Sommartorget

Nu lider sommaren mot sitt slut och lördagen den 27 september är det dags för höstmarknaden Möt o Mat att äga rum på torget i Vimmerby.

Båten och de små röda stugorna kommer att plockas bort under måndagen och även eventuellt tisdag den 22 och 23 september för vinterförvaring.

"Veckan efter höstmarknaden fortsätter arbetet med att plocka ned Sommartorget. I samband med detta stängs Sevedegatan av tillfälligt", skriver kommunen.

Från och med lördagen den 4 oktober är alla parkeringar på torget öppna igen.