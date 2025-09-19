19 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Nu påbörjas avetableringen av Sommartorget

Sommartorget börjar nu avetableras. Foto: Arkivbild

Nu påbörjas avetableringen av Sommartorget

NYHETER 19 september 2025 10.08

Under vecka 39 påbörjas avetableringen på Stora Torget. 

Annons:

Nu lider sommaren mot sitt slut och lördagen den 27 september är det dags för höstmarknaden Möt o Mat att äga rum på torget i Vimmerby. 

Båten och de små röda stugorna kommer att plockas bort under måndagen och även eventuellt tisdag den 22 och 23 september för vinterförvaring. 

"Veckan efter höstmarknaden fortsätter arbetet med att plocka ned Sommartorget. I samband med detta stängs Sevedegatan av tillfälligt", skriver kommunen.

Från och med lördagen den 4 oktober är alla parkeringar på torget öppna igen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

Snart är det dags – arbetet med sommartorget började i dag
Då etableras sommartorget i Vimmerby – så påverkas du
Nu är det här – då öppnas sommartorget i Vimmerby
Traditionen med vårmarknaden går i graven – blir tidigare satsning på sommartorget
Då invigs det nya skeppet på Sommartorget

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt