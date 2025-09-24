Nu är Annas drömprojekt färdigt – nya salongen har öppnat

En målbild för Anna var att kunna erbjuda sina kunder utsikt över åkrar och betesmark. I salongen kan kunderna välja mellan att sitta framför en spegel, eller med stolen vänd mot de stora fönstren. Foto: Johanna Karlsson

Efter 15 år med salong Furan i Vimmerby har Anna Karlsson satsat stort och flyttat sin hårsalong hem till Tjurstorp. För några veckor sedan öppnade hon den helt nybyggda salongen som nu går under namnet Salong hemma hos Anna. – Det känner jättebra, och mina kunder tycker det är härligt att komma ut hit till landet, säger Anna som också hoppas kunna locka nya kunder i och med närheten till både Mariannelund och Vimmerby.

Strax intill väg 40 i Tjurstorp, mitt emellan Vimmerby och Mariannelund, lyser ett gult litet hus med grön dörr och stora fönster upp bland åkrar och betesmark. För Anna Karlsson som i femton år drivit frisörsalongen Furan i Vimmerby är det lilla huset en stor dröm som blivit verklighet. För ungefär en månad sedan kunde hon för första gången välkomna sina kunder hem till Tjurstorp.

– Många lever med så mycket stress, så hit ska man få komma och bara ta det lugn och njuta av lugnet och naturen, sa Anna när vår tidning intervjuade henne om planerna för ett år sedan.

Idag har familjens före detta garage fått stora panoramafönster mot åkern utanför. En bit bort betar kor, och både Anna och kunderna uppskattar miljön.

– Det känns jättebra, och mina kunder tycker det är härligt att komma ut hit till landet. Det är lugnt och harmoniskt, säger Anna och tillägger att det verkligen är ett plus för henne själv att få arbeta i en sådan miljö.

Att flytta ett etablerat företag från staden och ut på landet är inte det vanligaste. Var det självklart för dig att våga göra det?

– Jag har alltid velat göra det eftersom jag trivs så bra på landet. Men det är klart att det är en chansning och man hoppas att kunderna följer med. Men gör man ett bra jobb så tror jag att de gör det. Jag har ju byggt upp en kundkrets under många år, och många av dem har hängt med hit. Men så har det kommit nya också! Alla är välkomna. Och jag har full förståelse för att en del inte hänger med hit när man behöver åka bil och så.

Hoppas kunna utveckla verksamheten

Invändigt är salongen helt färdigt. Utvändigt återstår det sista arbetet med den stora altanen. Tanken är att altanen ska bli en förlängning av salongen där exempelvis medföljande kan sitta i lugn och ro och vänta.

– Hänger någon med och skjutsar till exempel så kan man få sitta här ute i lugn och ro med en kaffekopp, säger Anna.

Men det finns även tankar på att kanske utveckla verksamheten och anordna olika typer av event framöver.

– Jag är väldigt intresserad av yoga och meditation så jag tänker att man kanske framöver kommer kunna göra något av det. Kanske samarbeta med någon och ha yoga här ute på gräsmattan och altanen. Vi får se vad det blir!