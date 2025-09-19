De har chans på riksdagsplats för M: "Ett privilegium"

Vid en pressträff på fredagen presenterade Moderaternas nomineringskommitté i Kalmar län sitt förslag till riksdagslista inför valet 2026. Det är 31 namn på listan, och topp fyra deltog i pressträffen. – Ambitionen från vår sida är såklart att vi ska ha gjort ett så bra jobb så att medlemmarna ställer sig bakom listan, säger Daniel Lindvall, sammankallande i kommittén.

Nomineringskommittén har haft i uppdrag att ta fram en numrerad lista på de som vill ställa upp att representera Kalmar län i Riksdagen nästa mandatperiod. Att ta fram listan har varit en lång process som startade i januari.

– Vi hade en inledande intervju med samtliga som ville ställa upp och nominera sig. De sex som vi sedan valde ut i toppen hade vi ett fysiskt möte med där alla fick exakt likadana frågor. När vi hade gjort detta var vi en helt enig kommitté när vi satte listan, vilket är väldigt skönt som sammankallande, säger Daniel Lindvall.

Tidigare år har kommittén presenterat topp 10 som onumrerad lista, som sedan har röstats igenom av partiets medlemmar på nomineringsstämman. Denna gång har man för första gången gjort en egen numrering.

– Det nya systemet ville vi gå över till för att få mer spets och tydlighet på listan. Men det här som vi tagit fram är bara ett förslag, vi har en stämma den 22 november där det kommer bestämmas och beslutar. Vem som helst som är med på stämman kan fortfarande nomineras. Men det är medlemmarna som bestämt att vi ska byta upplägg.

Hon är fortsatt etta: "Ett kvitto på mitt arbete"

Högst upp på listan återfinns sittande riksdagsledamoten Marie Nicholson som bor i Kalmar. Hon har tidigare varit kommunalråd i Vimmerby kommun. Den här mandatperioden har hon suttit i Riksdagen för Kalmar län, och hon ser kommitténs nominering som ett förtroende.

– Jag tycker det är väldigt roligt att få den här nomineringen. Jag ser det som ett kvitto på att mitt arbete som jag gjort under den här mandatperioden har märkts och gjort avtryck. Det är ett privilegium att få representera Moderaterna i Sveriges riksdag. Det här är inte ett uppdrag som är personligt, utan något man tar för medborgarna i länet, sina väljare och för partiet. Och med det fokuset har jag ägnat mig åt frågor som är viktiga för vårt län, säger Marie Nicholson.

Under mandatperioden har hon suttit tillsammans med Lars Engsund i Riksdagen. Han återfinns inte på årets lista.

– Han har varit erbjuden 5:e plats på listan, och tackat nej till det, säger Daniel Lindwall.

– Lars och jag har haft ett jättefint och tillitsfullt samarbete i Riksdagen. Har är en uppskattad medlem i den moderata riksdagsgruppen på alla sätt. Sedan vet jag att han länge har tvekat inför att ställa upp igen. Det kom inte som en överraskning för mig, även om jag beklagar för jag tycker vi har haft ett väldigt fint samarbete, säger Marie Nicholson.

HÄR kan du läsa Lars Engsunds uttalande om att han inte kommer vara med 2026.

Olle Olson lyfts till andraplats

På plats två återfinns Olle Olson från Kalmar, som förra valet stod som nummer fyra på länets lista. Han har tidigare jobbat som mattelärare, och brinner bland annat för skolfrågor.

– I Kalmar kommun jobbar jag framför allt med arbetsmarknad och integrationsfrågor, så det är klart att jag brinner extra på de frågorna, och för frågor om skola och utbildning. Många missöden vi möter, som arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap, går nästan uteslutande att koppla till skolan och misslyckanden i skolvärlden, säger han.

Han ställer också upp i Riksdagsvalet för att lyfta länsperspektivet. På pressträffen lyfter särskilt befolkningstillväxt som en kritisk framtidsfråga.

– Tittar man på befolkningsstrukturen, så är 25 procent i länet 65 år eller äldre. Då behöver man inte vara mattelärare för att förstå att den ekvationen på kort och lång sikt är utmanande.

Förstagångskandidat: "Vi behöver ta plats"

Jon Sjölander från Västervik gör sin debut på riksdagslistan, direkt på plats tre. Men han har varit kommunpolitiker för Moderaterna i Västervik sedan 2012, bland annat som vikarierande kommunalråd och suttit med i kommunstyrelsen och socialnämnden.

– Att jag valde att tacka ja till det här är för att jag känner ett engagemang för Sverige och Kalmar län. Att verka i kommunpolitiken är jättespännande, men jag känner att jag skulle vilja verka mer för hela länet, och för hela Sverige. I länet så tycker jag vi behöver stärka våra positioner gentemot övriga regioner i Sverige. Vi känns ibland lite bortglömda tycker jag, vi behöver ta plats mer i frågorna som berör oss.

Han betonar vikten av att vända utvecklingen i samhället.

– Jag gillar inte den utveckling vi ser i Sverige i dag, där vi har öppna demonstrationer där man för fram antisemitiska åsikter eller andra typer av åsikter som skulle uppfattas näst intill kriminellt. Det gör ont i mig att se hur utvecklingen blivit. Här känner jag att det behövs ett krafttag, för att det ska vända.

– Jag är tacksam för placeringen, mycket kan hända på stämman, men oavsett vad så är jag redo att ta mitt ansvar för Kalmar län, Västervik och Sverige.

"Intensiv mandatperiod"

Marianne Hennel från Västervik står som nummer fyra, hon stod på plats sex i förra riksdagsvalet. Hon har varit verksam i Västerviks kommunpolitik sedan en mandatperiod tillbaka. Under den här perioden har hon också ställt upp i förra riksdagsvalet och i EU-valet.

– Det har varit en ganska intensiv mandatperiod, eftersom vi gick upp i majoritet. Jag har fått känna på det ganska snabbt och mycket direkt, det har varit roligt, givande och jag har lärt mig väldigt mycket under den här perioden, och det är därför jag vill ställa upp i Riksdagsvalet och tackat ja till plats fyra enligt nomineringslistans förslag, säger Marianne Hennel.

Hon vill ta med sig både företagsfokus och föreningsliv till rikspolitiken.

– Jag själv är i dag inte heltidspolitiker, jag jobbar inom näringslivet, så jag vill ta med mig företagsfrågorna, näringslivsfokus, men också fokus på hälsa, välmående och friluftsliv, eftersom jag har ett ben i den typen av verksamheten också, i föreningslivet. Och hur vi kan få ihop det och lyfta det positiva i vår region, vårt län.

Tre mandat igen

Under den senaste mandatperioden har Moderaterna haft två riksdagsledamöter från Kalmar län.

– En gång i tiden var vi tre, såklart är målsättningen alltid att bli större. Realistiskt så tror jag inte vi blir fyra även om det skulle vara fantastiskt, men tre hoppas vi på, säger Marie Nicholson.

Den här gången har de något yngre namn på topp 10 än vad de haft tidigare. Yngst på listan är 23-årige Alfons Ambrosani från Vimmerby.

– Bland de 10 första är det ett relativt ungt gäng. Det är bara en som är över 50, och några är under 30 år. Det är ett lite yngre gäng än vi gått till val på tidigare, de har varit hungriga och framåt, det har känts ganska solklart att de skulle vara där, säger Daniel Lindwall.

Könsfördelningen är också jämn. Av de 31 namnen som finns på förslagslistan är det 15 kvinnor och 16 män.

– Moderaterna är faktiskt det mest jämställda partiet i riksdagen på det viset, det är 50-50, säger Marie Nicholson.

– Sen har vi inget kvoteringssystem, det här är baserat på vad nomineringskommittén tycker, där har vi gått på kunskap och det som vi tror bidrar mest till länet till riksdagen. Men det är kul att det är så pass jämn fördelning, säger Daniel Lindwall.

Då spikas listan

Daniel Lindwall förtydligar att den här listan endast är ett förslag. Allt kan hända på stämman den 22 november.

­– Vi hoppas att det blir diskussioner nu med, precis som tidigare år. Men ambitionen från vår sida är såklart att vi ska ha gjort ett så bra jobb så att medlemmarna ställer sig bakom listan.