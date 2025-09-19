Det händer med de anställdas löner – så ser intresset ut för verksamheten

Lantbruksföretaget Overum Industries har begärt sig själva i konkurs. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos Foto: MostPhotos

Efter konkursbeskedet från Overum Industries (tidigare Överums Bruk) har arbetet nu inletts med att försöka hitta en väg framåt. Hanna Ericson från advokatfirman Delphi är konkursförvaltare. Hon och kollegan Oscar Brandin utreder både möjligheten att tillfälligt starta viss produktion och att hitta en ny ägare. I veckan hölls ett första möte med all personal på bruket i Överum.

Oscar Brandin berättar att de under onsdagen höll ett informationsmöte med de 60-70 anställda som berörs av konkursen på bruket i Överum.

– Innan dess hade de naturligtvis informerats om konkursen, men på det här stormötet informerade vi om vad det innebär för verksamheten och personalen. Inte minst deras anställningar och löner, säger han.

Hur var stämningen på mötet?

– Det är alltid tufft som anställd när ett företag går i konkurs. Så det klart att det var en dämpad stämning. Men jag upplevde att alla lyssnade noga och tog till sig av informationen, så det var en bra stämning ur det perspektivet. Men det klart att den naturligtvis är dämpad.

Vad händer med de anställdas löner?

– De är berättigade till lönegaranti och lönen kommer betalas ut av Skatteverket, så fort vi har fått in allt underlag för att ta ett lönegarantibeslut. Upparbetad lön fram till konkursen kommer de att få ut. Personalen kommer bli uppsagda, det blir de alltid under konkurssituation, så får de lön enligt sin uppsägningstid enligt LAS. Det finns också regler om rätt till ersättning för innestående semester och andra praktikaliteter.

Uppsägningstiden varierar beroende på anställningstidens längd, från en månad upp till sex månader.

Möjlighet till tillfällig drift

En av de saker som nu utreds är om fabriken i Överum kan hållas igång i någon form under en begränsad tid.

– Vi informerade också om att vi utreder möjligheterna att öppna upp fabriken under en period, och se om vi kan ha en viss verksamhet igång. Vi vet inte det än men vi jobbar på det.

Parallellt arbetar konkursförvaltarna för att försöka rädda hela verksamheten genom försäljning.

– Vi försöker också hitta en köpare som vill köpa verksamheten som helhet, det är ambitionen.

Oscar Brandin berättar att det redan finns några som visat intresse.

– Vi hoppas på att hitta en överlåtelse. Det finns flera intressenter som redan har hört av sig, så det verkar finnas ett ganska stort intresse.

Vad är nästa steg i processen för er?

– Det är många steg. På det stora hela handlar det om att så fort som möjligt sätta sig in i verksamheten, och få in underlag så att Hanna kan bedöma om verksamheten kan öppnas och drivas vidare under en kort period, parallellt med att Hanna försöker hitta en köpare till verksamheten. Det lär bli aktuellt med utannonsering och att ta emot intressenter som kontaktar henne.

Vad är största orsakerna till konkursen?

– Det är inget vi kan uttala oss om ännu. Det är en sådan sak som Hanna ska uttala sig om i en verksamhetsberättelse inom sex månader från konkursen. Man kan inte fokusera på orsaken till konkursen nu i början, nu är det fokus på att titta framåt och hitta en lösning. Varför det gick som det gick blir en senare fråga.