DOMINANTEN VÄXER YTTERLIGARE – SÅ GICK KYRKOVALET

POSK kommer fortsätta ha egen majoritet i kyrkofullmäktige. Foto: Pressbild

POSK, anfört av Magnus Carlsson, har lett kyrkopolitiken i Vimmerby under många år och så blir det även kommande period. Nomineringsgruppen fick 63,23 procent av rösterna och växer med ett mandat, från 15 till 16.

Mandatet tar man från Tuna församlings väl i Vimmerby pastorat som backade från 15,79 till 11,45. Socialdemokraterna ökade något, men behåller sina sex mandat.

Valdeltagandet sjönk något, från 16,30 2021 till 16,04 i år. I antal röster var det 1 074 som delade sin mening i valurnorna. 6 696 hade möjligheten.

Resultaten i listform (2021 inom parentes):

POSK 63,23% (60,15), 16 mandat (15).

Socialdemokraterna 25,31% (24,06), 6 mandat (6).

Tuna församlings väl i Vimmerby pastorat 11,45% (15,79), 3 mandat (4).