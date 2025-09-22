22 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

DOMINANTEN VÄXER YTTERLIGARE – SÅ GICK KYRKOVALET

POSK kommer fortsätta ha egen majoritet i kyrkofullmäktige. Foto: Pressbild

DOMINANTEN VÄXER YTTERLIGARE – SÅ GICK KYRKOVALET

NYHETER 22 september 2025 00.30

POSK fortsätter dominera kyrkopolitiken i Vimmerby pastorat. Årets val gav hela 63,23 procent av rösterna. 

Annons:

POSK, anfört av Magnus Carlsson, har lett kyrkopolitiken i Vimmerby under många år och så blir det även kommande period. Nomineringsgruppen fick 63,23 procent av rösterna och växer med ett mandat, från 15 till 16. 

Mandatet tar man från Tuna församlings väl i Vimmerby pastorat som backade från 15,79 till 11,45. Socialdemokraterna ökade något, men behåller sina sex mandat. 

Valdeltagandet sjönk något, från 16,30 2021 till 16,04 i år. I antal röster var det 1 074 som delade sin mening i valurnorna. 6 696 hade möjligheten. 

Resultaten i listform (2021 inom parentes): 

POSK 63,23% (60,15), 16 mandat (15).

Socialdemokraterna 25,31% (24,06), 6 mandat (6). 

Tuna församlings väl i Vimmerby pastorat 11,45% (15,79), 3 mandat (4).

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

KYRKOVAL #1: Största gruppen har ny toppkandidat: "Mångfalden är viktig"
Insamling gick över förväntan – så mycket inbringade dagen
Ungdomar vill göra skillnad – ställer sitt hopp till Vimmerbyborna
Han är Vimmerbys nye organist – spelar gärna allt från Bach till dragspel
Ingen höjning av kyrkoavgiften: "Måste se över personalbiten"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt