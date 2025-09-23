ALLVARLIG HÄNDELSE PÅ HAGADAL – ELEV HITTADES LIVLÖS

Under förra veckan inträffade en allvarlig händelse på Hagadal simhall i Hultsfred. När en skola var där för att ha simträning fick en ambulans tillkallas, efter att en elev hittades livlös i poolen.

Händelsen inträffade i samband med att elever från en av skolorna i kommunen hade simundervisning. En pedagog uppmärksammade att ett barn var i den stora bassängen och vevade med armarna. Först trodde pedagogen att eleven bara lekte, kort därefter visade det sig att barnet inte kunde simma och befann sig i nöd.

En annan pedagog hoppade snabbt i vattnet och drog upp eleven, som då var livlös. Hjärt- och lungräddning påbörjades av personal från simhallen.

När ambulansen anlände inom några minuter ska barnet ha fått tillbaka metvetandet igen.

Nu har Hultsfred kommun gjort en anmälan om olycksfall till Arbetsmiljöverket.