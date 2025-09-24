Torget stängs av i flera dagar i samband med "Möt o Mat"

24 september 2025
Torget stängs av i flera dagar i samband med

I flera dagar stängs trafiken av runt torget till följd av "Möt o mat". Foto: Vimmerby kommun

NYHETER 24 september 2025 14.38

I helgen är det dags för en ny upplaga av "Möt o Mat" i Vimmerby. Det är Guldkant och Stadshotellet som samarrangerar evenemanget.

Det här blir den tredje upplagan av den nya höstmarknaden. I samband med evenemanget kommer torget stängas av tillfälligt för trafik. 

Avstängningen gäller mellan torsdag kväll klockan 18.00 och måndag 29 september klockan 12.00. 

"Med anledning av höstmarknaden som äger rum på Stora Torget i Vimmerby på lördag den 27 september kommer torget att stängas av för trafik. Vi tackar för visad hänsyn och förståelse", skriver kommunen.

HÄR kan du läsa mer inför själva evenemanget. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

