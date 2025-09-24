Flera gator i Vimmerby stängs av den närmaste tiden

Del av Falkängsgatan stängs av 29 och 30 september. Foto: Vimmerby kommun

Under den närmaste tiden kommer flera gator i Vimmerby tillfälligt att stängas av.

Det här beror på att Vimmerby Energi- och Miljö AB, Vemab, ska utföra diverse arbeten med vattenventiler kommande veckor. Med anledning av detta kommer en del gator i Vimmerby att stängas av mellan 07.00 och 16.00 vissa dagar.

Södra Industrigatan stängs av den 28 september. Den 29 och 30 september är det Falkängsgatan mellan Nedre Drottninggatan och Karlsäg som stängs av.

Den 2 oktober är det åter Södra Industrigatan som berörs.

"Vänligen följ orange vägvisning och skyltning på plats. Vi tackar för visad hänsyn och förståelse", skriver kommunen.