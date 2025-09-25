Goda betyg när eleverna får testa krismat: "En av de bättre maträtterna"

Kockarna Zumreta Kvakic och Sara Larsson flankerar kost- och lokalvårdschefen Sofia Andersson. "Alla som har kommit fram till oss har sagt att det var godare än vanligt", säger Sara Larsson. Foto: Ossian Mathiasson

"Det var gott, helt underbart", säger Simon Gunnarsson (längst till vänster) och får medhåll av Albin Wallerstedt och Linus Olsson. Foto: Ossian Mathiasson

Gymnasieeleverna Stina Lamberg Fjällgård, Cajsa Roth, Stephanie Sauma och Ronja Rubertsson var positivt överraskade av krismaten som de blev serverade i matsalen på torsdagen. Foto: Ossian Mathiasson

Beredskapsveckan är en viktig påminnelse om vikten av att förbereda sig för eventuella samhällskriser. I dag fick Vimmerbys gymnasieelever chansen att få testa krismat. – Det var jättegott. Man märkte inte att det var krismat, säger Ronja Rubertsson.

Beredskapsveckan genomförs varje år under vecka 39 på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det uppmärksammades på Vimmerby gymnasium på torsdagen när kost- och lokalvårdsenheten serverade gymnasieeleverna två nya rätter som är lämpliga att tillagas i brist på el och vatten eller vid andra störningar som kan påverka tillagningen av mat.

– Skolorna har förberett alternativ mat vid en kris eller höjd beredskap. Man har köpt in ett försörjningslager med speciell kost som man kan servera och använda vid kriser. Kostchefen Sofia Andersson gick nyligen ut med sina kockar i skolorna och gjorde åtta-nio olika maträtter och testade krismåltider. Nu under den här beredskapsveckan sa vi att gymnasiet skulle testa och servera två olika rätter, en kötträtt och en vegetarisk rätt, i dag, säger beredskapssamordnaren Henrik Uveborn.

Sara Larsson, kock på Vimmerby gymnasium, berättar att gymnasieeleverna serverades pasta bolegnese och wook teriyaki falvor.

– Gymnasieeleverna fick en pasta bolegnese som är gjord på nötfärs och simsu, en produkt som är anpassad för olika nödsituationer. Det är väldigt lite kött och mycket simsu i köttfärssåsen, Den vegetariska rätten är ett stekt havreris med grönsaker och sojasåser, säger Sara Larsson.

Personalen har provlagat och smakat rätterna och ville nu passa på att erbjuda eleverna maten och även få feedback.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Alla som har kommit fram till oss har sagt att det var godare än vanligt. De har sagt att det är jäkligt gott och att de inte märker någon skillnad. Jag tänker att det är bra betyg, säger Sara Larsson och fortsätter:

– Ingen har sagt något innan, men vi har hört rykten om att de har trott att det ska vara kall mat och varit frågande till hur vi har lagat maten utan el och vatten. Vi har el och vatten och produkterna som vi använder oss av är för att kunna laga det när vi har begränsat med el och vatten. Det är det vi tränar på, säger Sara Larsson.

Simon Gunnarsson tog två portioner med pasta bolognese och var nöjd med matupplevelsen.

– Det var gott, helt underbart. Det var nästan godare än vanligt, säger Simon Gunnarsson.

Vad tänker ni kring att det skulle kunna bli en kris som gör att man får ta den mat som finns?

– Det är bara att äta och vara glad, säger Simon Gunnarsson.

Årskurs två-eleverna Leon Sandelius och Ludvig Bodman var lika nöjda med maten som serverades i matsalen på torsdagen.

– Innan var jag mest orolig för att det skulle vara kallt och konstiga konsistenser, men det var jättegott och jag märkte ingen skillnad, säger Leon Sandelius.

Eleverna har tidigare fått information om att matsedeln skulle ändras på torsdagen.

Tänkte man på det när man gick till matsalen i dag?

– Det är klart att man tänker på det och det går inte att inte tänka på det. När man väl sitter och käkar blir det ingen tanke på det. Det är bara vanlig mat och det var jättegott, säger Ludvig Bodman.

Estelle Åberg, Saga Apell, Ellie Karlsson och Ellen Adin har precis tagit varsin portion mat och ska gå till bords.

– Vi tycker att det känns spännande. Det är väl bra att vi har en sån vecka, säger Saga Apell.

Kökspersonalen önskade feedback på rätterna. Det passade Stina Lamberg Fjällgård, Cajsa Roth, Stephanie Sauma och Ronja Rubertsson på att göra.

– Det var jättegott, superbra. Vi är jättenöjda, säger de fyra tjejerna när de går fram till kökspersonalen.

Till vår tidning berättar de mer om vad de tyckte var bra med maten.

– Man märkte inte att det var krismat, säger Ronja Rubertsson.

– Köttfärssåsen smakade som vanligt, säger Stina Lamberg Fjällgård.

– Jag har specialkost och tyckte även att den var rätt bra, säger Cajsa Roth.

Vad hade ni för förväntningar när ni gick till matsalen i dag?

– Inga bra, säger Stina Lamberg Fjällgård.

– Man tänkte att det skulle vara kall mat, säger Stephanie Sauma.

– När man säger krismat så låter det som att det ska vara något dåligt. Vi visste att vi skulle få pasta bolegnese och tänkte kanske att det inte skulle vara varm mat, säger Stina Lamberg Fjällgård och Ronja Rubertsson.

Hur var upplevelsen?

– Det var en av de bättre maträtterna vi har haft sedan vi började på gymnasiet. Det var verkligen jättegott, säger Ronja Rubertsson.