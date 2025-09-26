Bristande utredning av hjärtproblem leder till anmälan

En anmälan har gjorts enligt lex Maria efter en bristande utredning av hjärtproblem.

En man i 60-årsåldern sökte vård på sin hälsocentral på grund av akut andfåddhet. Proverna talade för hjärtsvikt men uppföljningen dröjde tre månader tills patienten återkom för en rutinkontroll.

Region Kalmar län skriver att detta innebar att den behandling och utredning som borde ha givits omgående blev fördröjd och att patienten under tiden hade återkommande andfåddhet vid ansträngning.

Chefläkare Inger Landgren inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en bristande utredning av hjärtproblem.

”Åtgärder har vidtagits för att hindra en liknande händelse”, skriver Region Kalmar län.