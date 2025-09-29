Hon har nytt länsuppdrag för S: "Roligt att få möjligheten"

Efter att ha varit historisk som första kvinnliga ordförande för Socialdemokraterna i Västervik har Klara Björkum nu tagit sig an ett nytt uppdrag för partiet. Denna gång berör uppdraget hela Kalmar län. Från augusti till slutet av devember ska hon vara tjänstledig från sitt jobb som FoU-koordinator på Campus Västervik, för att kliva in som Socialdemokraternas ombudsman.

I Västervik känner nog många till Klara Björkum som ordförande för Socialdemokraterna i kommunen eller som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Dessa uppdrag behåller hon även under sin tid som ombudsman för Kalmar län.

– I min nya roll hjälper jag bland annat till med utveckling och utbildning av våra politiker i våra 12 kommuner. Jag hjälper också till med att få ut våra riksdagspolitiker ut i kommunerna på verksamhetsbesök, distribuerar debattartiklar och jobbar strategiskt inför att vinna valet nästa år, säger hon.

Framtiden och valåret

Med ett valår runt hörnet är det mycket fokus på strategier och utbildningar.

– Just nu håller jag på att ta fram två utbildningar som jag ska hålla inför olika personer runt om i länet inför valåret, det känns jättespännande. Det handlar om hur vi kan organisera oss, vad som behöver göras och hur vi kan tänka till.

Den nya rollen har hittills inneburit både spännande möjligheter och nya utmaningar.

– Det är många nya typer av saker jag ska göra och nya människor jag ska träffa. Jag försöker vara snäll mot mig själv och vara "ny på jobbet" också, vilket är en utmaning. Men det känns jätteroligt hittills. Det tar slut vid årsskiftet, men det känns roligt att få den här möjligheten att prova på.