Miljonbidrag till skolan i Vimmerby – här är alla i länet

Närmare en miljard kronor går till utbildningsaktörer i Sverige. I Region Kalmar län är det 6,8 miljoner kronor som betalas ut i bidrag för internationella samarbeten och utbyten. Bland annat får Vimmerby gymnasium pengar.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har under 2025 via det EU-finansierade programmet Erasmus+ beviljat förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Kalmar län cirka 6,8 miljoner kronor.

Pengarna ska gå till internationella samarbeten och utbyten samt kompetensutveckling för elever, studerande och personal inom utbildningssektorn.

– Internationellt samarbete och utbyte är viktigare än någonsin. Därför är det glädjande att intresset för att söka medel till sådana initiativ inom utbildningssektorn fortsätter vara starkt bland skolor, lärosäten och andra utbildningsanordnare, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Eino Örnfeldt.

Sammanlagt är det 941 miljoner som fördelas till utbildningsaktörer i Sverige genom Erasmus+. Det är en ökning med närmare 100 miljoner.

Gymnasiet får bidrag

I Kalmar län har bland annat Jenny Nyströmskolan fått drygt 1,7 miljoner kronor och ytterligare knappt 400 000 kronor för två olika projekt. Det handlar om att ge elever möjlighet till att genomföra delar av sin praktik på den europeiska arbetsmarknaden, erbjuda jobbskuggning för lärare och handledare samt utveckla långtidspraktik för avgångselever.

I Kalmar är pengarna planerade att användas till korttidsmobiliteter för elever i yrkesutbildning, jobbskuggning för personal, medföljande personal samt förberedande besök.

"Det sistnämnda bidraget går till gymnasieskolans teoretiska program som inom sin ackreditering arbetar bland annat med att öka måluppfyllelsen och minska avhoppen. Budgeten är planerad att användas till gruppmobilitet för elever och till jobbskuggning samt kurser i andra europeiska länder för personalen", skriver man i ett pressmeddelande.

I länet får också Calmare Internationella Skola Kalmar drygt 785 000 kronor. Oscarsgymnasiet i Oskarshamn får tre bidrag på knappt 1,1 miljoner kronor respektive drygt 626 000 kronor och knappt 500 000 kronor. Vimmerby gymnasium får knappt 1,7 miljoner kronor.

Totalt i Kalmar län delas drygt 6,8 miljoner kronor.