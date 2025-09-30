SATSNINGEN PÅ E22 I VÄSTERVIK TAS BORT

Trafikverket presenterade tidigt på tisdagen den nya nationella planen för de kommande tolv åren. Vägsatsningen på E22 i Västerviks kommun tas bort.

1 171 miljarder kronor. Så mycket pengar ska gå till underhåll och utveckling av statliga vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart under de närmaste tolv åren.

Tillskottet ligger på 200 miljarder jämfört med den tidigare planen från 2022. Pengarna har varit kända sedan förra hösten, men nu har Trafikverket berättat om hur tanken är att använda dem.

– Det är en historiskt stor satsning på infrastruktur och en ökning med hela 27 procent jämfört med nuvarande plan. Utöver mer pengar på infrastruktur så är regeringen fast besluten att vi behöver få ut mer infrastruktur för pengarna, säger infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD).

Underhållsskulden vad gäller vägnätet ska vara "återbetald" 2037 och för järnvägen dröjer det till 2050. Den nya nationella planen för infrastrukturen innehåller både nya satsningar och slopade tidigare tilltänkta satsningar.

– Mycket i den här planen handlar om bättre förutsättningar för arbetspendling, ett mer konkurrenskraftigt näringsliv och ett starkt totalförsvar. Resor och transporter ska bli tillförlitligare, effektivare och säkrare, säger Trafikverkets Generaldirektör Roberto Maiorana.

E22-satsningen plockas bort

För oss i Kalmar län plockas satsningen av en utbyggnad av E22 mellan Gladhammar och Verkebäck bort. Den anses ha lägre samhällsnytta än annat enligt Trafikverket.

"Anledning till att objektet utgår är framförallt på grund av låg samhällsekonomisk lönsamhet samt stora kostnadsökningar. Projektet pausar nu pågående arbete med vägplan i väntan på att nationell plan fastställs. Projektet kommer nu att analysera påverkan på angränsande objekt", skriver Trafikverket.

Dubbelspåret mellan Räppe och Växjö i grannlänet Kronoberg försvinner också.

En satsnng görs också på Kalmar Central, där det handlar om att säkerställa kapacitet. Det här är ett nytt föreslaget objekt och syftet är att lösa dagens kapacitetsbegränsningar. Förslaget omfattar en ny mittplattform i södra delen. Två uppställningsspår ersätts med nya plattformsspår.

– Vi ser i det stora hela att vi har goda förutsättningar under kommande planperiod att skapa mer tillförlitliga vägar och järnvägar som stärker näringsliv och arbetspendling i sydöstra regionen, säger Peter Bernström, tillförordnad regional direktör på Trafikverket i regionen.

Totalt tas nio satsningar bort i den nya planen, som ska gälla till 2037. Planen revideras dock vart fjärde år och regeringen förväntas fastställa planen under våren 2026.

Mer om detta senare i dag.