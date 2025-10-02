Hela listan: Så många miljoner kostade dyraste villan i Vimmerby kommun senaste månaden

En fastighet som såldes för 3,6 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i september.

Totalt registrerades 17 fastighetsförsäljningar i kommunen under september månad, med ett snittpris på 1,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades i september, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

7. 1,2 miljoner, Vimmerby

Nu har huset på Borgaregatan 26 i Vimmerby fått nya ägare. Priset blev 1 200 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i augusti. Huset byggdes 1954 och har en boyta på 107 kvadratmeter.

11 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

6. 1,3 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Hökgatan 14 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i augusti och priset blev 1,3 miljoner kronor. Huset byggdes 1970 och har en boyta på 122 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 10 500 kronor.

5. 1,4 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Borgaregatan 24 i Vimmerby är nu klar. Huset är 140 kvadratmeter stort och byggdes 1953. Ägarbytet blev klart i augusti och priset blev 1 400 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 10 000 kronor.

4. 1,6 miljoner, Vimmerby

Lantmannagatan 19 i Vimmerby har fått nya ägare. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 98 kvadratmeter. Affären blev klar i augusti och köpesumman blev 1 555 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 16 000 kronor.

3. 2 miljoner, Vimmerby

Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Båtsmanshöjden 3 i Vimmerby. Priset blev 2 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i augusti.

Kvadratmeterpriset slutade på 17 000 kronor.

2. 2,5 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Blomsterhultsgatan 2 i Vimmerby har fått nya ägare. Priset blev 2 500 000 kronor. Husets byggår är 1964 och det har en boyta på 105 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 24 000 kronor.

1. 3,6 miljoner, Vimmerby

Den 189 kvadratmeter stora villan på Kastanjegatan 3 i Vimmerby har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i augusti och köpesumman blev 3 560 000 kronor, 19 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1980.