Fördes till sjukhus efter fall från lastbil – arbetsplatsolycka anmäld

En anmälan har kommit in till Arbetsmiljöverket efter olyckan i söndags då en chaufför föll från en lastbil vid ett företag i Vimmerby. Mannen ådrog sig flera skador och fick föras till Västerviks sjukhus.

Olyckan inträffade vid lunchtid i söndags när mannen föll omkring 2,5 meter från en stege, från taket av en lastbil. Olyckan inträffade utanför portarna till ett företag i Vimmerby under en förarinspektion inför lossning.

En anmälan om olycksfall har nu inkommit till Arbetsmiljöverket, där man bland annat kan läsa följande:

”Efter att ha slutfört en kontroll av packningen vid manluckan missade chauffören det tredje steget på stegen under nedstigningen, tappade samtidigt greppet och föll”.

Ådrog sig flera skador

Enligt polisen klagade mannen på smärtor i ryggen och huvudet och fördes med ambulans till sjukhus för vård.

Där kunde man konstatera ett sår i huvudet, ett sår på armbågen som fick sys samt smärta/stelhet i ena axeln, ena höften, ländryggen och nacken. Skiktröntgen visade lyckligtvis inga frakturer. Mannen kunde skrivas ut samma dag och är nu hemma sjukskriven.

Polisen har ingen misstanke om att något brott har begåtts i samband med olyckan.