Stor satsning på Furulundsskolans utemiljö: "Gynnar hela bygden"

Förhoppningen är att arenan som fungerar som kombinerad fotbolls- innebandy- och basketplan ska vara klar för användning under vecka 45. Foto: Johanna Karlsson

Meningen är att skolgården och den nya multiarenan ska kunna nyttjas av barn och ungdomar även på kvällar och helger. Därför utrustas arenan och skolgården med bra belysning. "Det ska vara en upplyst och trygg plats", säger rektorerna. Foto: Johanna Karlsson

Efter att eleverna på skolan fått vara med och tycka till om skolans utemiljö byggs nu en multiarena på Furulundsskolan. Arenan är en inhägnad, kombinerad fotbollsplan, innebandyplan och basketplan. Skolans rektorer Maria Stejdahl och Emma Forss är glada över satsningen som är en första av flera på skolan. Foto: Johanna Karlsson

Eksjö kommun satsar stort på skolgårdsmiljön vid Furulundsskolan i Mariannelund. Planen är att hela den övre skolgården ska rustas upp. Som ett första led i satsningen byggs nu en multiarena som planeras vara färdig efter höstlovet. – Det blir något som barn och ungdomar kan använda på fritiden också, och inte bara under skoldagen. Det gynnar hela bygden, säger Maria Stejdahl, rektor på högstadiet.

Det byggs för fullt på Furulundsskolans skolgård i Mariannelund, och går allt enligt planerna kommer en inhägnad multiarena med kombinerad fotbollsplan, två innebandyplaner och en basketplan att stå klar när eleverna kommer tillbaka efter höstlovet om ungefär en månad.

– Det här är ett projekt som pågått i princip sedan jag började här för ett och ett halvt år sedan. Elevrådet har varit involverat och man har fått tycka till om vad man önskar på skolgården. Det känns som att kommunen vill satsa på Mariannelund, och det är jätteroligt att få vara en del av det, säger Emma Forss, rektor för låg- och mellanstadiet.

Projektet är ett tydligt exempel på kommunens arbete med elevinflytande.

– Det jobbas mycket i Eksjö kommun med elevers delaktighet och inflytande. Vi har verkligen fördjupat oss i det och kommer göra det under kommande två år. Jag tycker det här är ett jättebra exempel på det där vi verkligen tagit in elever och lyssnat på deras tankar kring det, säger Maria Stejdahl.

Multiarenan är något som elever i alla åldrar önskat under en lång tid. Att det nu blir av är något de nästan inte tror på, berättar Maria.

– Våra högstadieelever är väldigt aktiva och är här ute och spelar fotboll varje dag. De längtar efter arenan och har inte trott på mig när jag sagt att vi ska göra arenan i höst. ”Det har alla rektorer sagt.” har de svarat, så det känns väldigt roligt att få visa dem att det faktiskt händer nu.

Första etappen i satsning på utemiljön

Bygget av multiarenan med tillhörande läktare och sittplatser är den första etappen i satsningen på den delen av skolgården som kallas ”den övre skolgården” och ligger framför skolbyggnaderna. I nästa steg kommer framför allt fritids skolgård rustas upp.

Målet är att få till en skolgård som uppmuntrar till rörelse och aktivitet, men också ger möjlighet till vila.

Att multiarenan och skolgården gärna får användas av barn och ungdomar även på kvällar och helger är något som de båda rektorerna understryker.

– Det blir ordentlig belysning och vi förstärker även belysningen på skolan. Och så har vi kameraövervakning med, så skulle det hända något på kvällar eller helger så kan vi se vad som hänt. Det är meningen att det ska vara en upplyst och trygg plats, inte något mörkt hörn. Därför har vi också lagt arenan så högt upp i hörnet av skolgården, så den ska vara synlig både från Ica-parkeringen och folkhögskolan.

Postiv känsla efter röriga år

Både Maria Stejdahl och Emma Forss är båda relativt nya på sina poster. Forss har varit på skolan sedan början av 2024, och Stejdahl sedan januari i år. Båda två menar att skolan haft tuffa och lite röriga år, men att känslan är att det vänt och att verksamheten nu präglas av en positiv framåtanda.

– Det är roligt när vi kommer som två nya rektorer och känner att vi kan få driva saker, att det tas emot av kommunen och att det satsas här, säger Stejdahl och fortsätter:

– Det här är bara första delen av spännande saker som kommer att hända här. Vi har mycket idéer för barn och bygden!