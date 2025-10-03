STORMEN DRAR IN – STÄLLER TILL DET I TRAFIKEN

Stormen Amy är på väg hit. Delar av Kalmar län kommer drabbas och SMHI har utfärdat en gul varning längs länets kust och på Öland. Även trafiken kommer påverkas.

Gotlandsfärjan har ställt in samtliga avgångar till och från Oskarshamn under lördagen. Även tågtrafiken påverkas ordentligt. Både Stångådalsbanan, som går mellan Kalmar och Linköping, och Tjustbanan mellan Västervik och Linköping, stängs från och med midnatt natten mot lördag.

Om den inställda tågtrafiken skriver Trafikverket att orsaken är "ett kommande oväder med mycket hårda vindstyrkor. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag".

Tågtrafiken väntas först öppna igen tidigt på söndagsmorgonen.

Enligt Trafikverket kan stormen även komma att påverka framkomligheten på Ölandsbron.