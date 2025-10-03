Listerialarm även i länet efter utbrottet på lyxkrogen i Stockholm

Det misstänkta utbrottet av listeria på lyxrestaurangen Coco & Carmen i Stockholm har även nått Kalmar län. Personer här har kontaktat sjukvården efter att ha besökt restaurangen.

Under de senaste dagarna har över 20 personer runt om i Sverige kontaktat vården i sina respektive hemlän efter att de misstänker att de smittats av listeria.

Detta efter ett besök på restaurangen Coco & Carmen i Stockholm – vilket är den gemensamma nämnaren för alla dessa. Folkhälsomyndigheten har också kopplats in för att hjälpa till och stötta regionerna.

Bara i Stockholm har 130 personer sökt vård efter listeriautbrottet. Tio personer har bekräftats smittade och fyra av dem har insjuknat i sepsis.

Bland de som vårdats på sjukhus finns i övrigt friska personer, enligt myndigheten.

– Det skiljer sig från vad som är vanligt. Normalt insjuknar främst gravida kvinnor, äldre personer eller personer med ett nedsatt immunförsvar på grund av en underliggande sjukdom, säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Personer här har kontaktat vården

Även i Kalmar län har personer kontaktat vården efter att ha ätit på lyxrestaurangen.