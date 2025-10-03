Listerialarm även i länet efter utbrottet på lyxkrogen i Stockholm

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Under de senaste dagarna har över 20 personer runt om i Sverige kontaktat vården i sina respektive hemlän efter att de misstänker att de smittats av listeria.
Detta efter ett besök på restaurangen Coco & Carmen i Stockholm – vilket är den gemensamma nämnaren för alla dessa. Folkhälsomyndigheten har också kopplats in för att hjälpa till och stötta regionerna.
Bara i Stockholm har 130 personer sökt vård efter listeriautbrottet. Tio personer har bekräftats smittade och fyra av dem har insjuknat i sepsis.
Bland de som vårdats på sjukhus finns i övrigt friska personer, enligt myndigheten.
– Det skiljer sig från vad som är vanligt. Normalt insjuknar främst gravida kvinnor, äldre personer eller personer med ett nedsatt immunförsvar på grund av en underliggande sjukdom, säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.
Personer här har kontaktat vården
Även i Kalmar län har personer kontaktat vården efter att ha ätit på lyxrestaurangen.
– Vi har blivit kontaktade av några enstaka personer som ätit på restaurangen och misstänker att de är smittade av listeria. Men inte någon av dessa personer har behövt för sjukvård. Och för oss är det ett problem att det inte finns några bra prover att ta på patienter som misstänker att de blivit smittade. Vi kan inte säkert säga att det är så, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin till Barometern.
Ovissa veckor väntar nu.
– Listeriasmitta har en lång inkubationstid, vi talar om flera veckor. Därför kan fler personer från länet ha drabbats av smitta men de har inte märkt av smittan ännu, säger Lisa Labbé Sandelin till tidningen.
Håller stängt
En av delägarna till Coco & Carmen, Joakim Almquist, har beklagat det inträffade i en intervju med tidningen Aftonbladet.
– Jag vill be om ursäkt direkt till de som har blivit sjuka, säger han.
Lyxkrogen håller nu stängt i väntan på att smittan blivit utredd.