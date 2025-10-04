JUST NU: Många hushåll utan ström i norra länet

Många hushåll i norra delen av Kalmar län saknar just nu ström. Enligt Eons avbrottskarta handlar det om totalt 375 kunder i Kalmar län.

Värst är situationen i Västerviks kommun med 278 kunder med strömavbrott. Det rör sig i huvudsak om ett område runt Gamleby och Loftahammar.

56 kunder i Vimmerby kommun, övervägande flest i Frödinge, saknar ström. Antalet kunder utan ström i Hultsfreds kommun är sex stycken, enligt Eon.

Prognos saknas för när strömmen kan vara tillbaka och Eon vet just nu inte orsaken till strömavbrottet.

”På grund av stormen Amy och dess hårda vindbyarna så kan felavhjälpningen ta lite längre tid än vanligt. Vi sätter säkerheten först för de som arbetar ute. Vi har påbörjat felsöäkningen och gör just nu omkopplingar för att lokalisera felet och under tiden kan strömmen komma och gå. Vi kommer uppdatera med en prognos för när samtliga kan få tillbaka strömmen, så snart vi har ringat in var felet är”, skriver Eon.