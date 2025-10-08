BRON ÖVER RIKSVÄGEN SKA REPARERAS FÖR MILJONBELOPP

Bron över riksväg 23/34 har under en längre tid varit i behov av omfattande underhåll. Nu ska den repareras för 2,3 miljoner kronor under 2025. Det ligger även förslag till ny budget 2026 om ytterligare 1,7 miljoner kronor för brounderhållet. Foto: Lotta Madestam

Bron över riksväg 23/34 vid Rock City i Hultsfred är i behov av reparation och underhåll. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om starttillstånd på tisdagens sammanträde.

En av punkterna på kommunstyrelsens arbetsutskott var att ge starttillstånd för entreprenad gällande bron över riksväg 23/34 i Hultsfred.

– Man tror kanske att bron över 34:an som går till Rock City är kommunal, men det är Trafikverket som har ansvar för den och den behöver repareras och underhållas, säger avgående kommunalrådet Lars Rosander (C).

Bron över riksväg 23/34 har under en längre tid varit i behov av omfattande underhåll. Brons tätskikt är dåligt och vatten läcker igenom varpå tätskiktet måste bytas. Bron har också påkörningsskador undertill där armeringen är synlig och rostangrepp finns. I samband med dessa reparationer kommer även övriga delar på bron ses över så som pelare, kantbalkar, brobanan, räcken samt brons grundavlopp, ytavlopp och stuprör.

"Ingen akut åtgärd, absolut inte"

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav starttillstånd för entreprenaden. Det är en entreprenadsumma på 2,3 miljoner kronor för reparation av bron som politikerna har gett starttillstånd för.

– Efter ett visst antal år och sedvanligt slitage behöver bron underhållas. David Nelson på teknik- och servicekontoret kan svara mer på det med tanke på att han handlägger ärendet. Det är ingen akut åtgärd, absolut inte. Det har legat med i budgeten i flera år och nu är det läge att ta sig an det. Det kanske inte är hela budgeten men det är det som är aktuellt just nu för det här brounderhållet, säger Lars Rosander.

Den angivna entreprenadsumman på 2,3 miljoner kronor täcker inte hela kostnaden. 1,3 miljoner kronor finns redan avsatt för ändamålet. En miljon kronor ombudgeteras från 2025 års asfaltsbudget för att täcka entreprenadsumman. Det ligger även förslag till ny budget 2026 om ytterligare 1,7 miljoner kronor för brounderhållet.

– Det är vad som ska göras nu under hösten och sedan fortsätter arbetet under nästa år. Det handlar om att ge ett startbesked och se till att det finns pengar till höstens arbete. Det kommer medföra att man ska omleda trafik vissa tider för att man ska göra arbete under bron.

Hur ser tidsplanen ut?

– Så vitt jag vet ska det väl köra igång nu under hösten, men jag har inga datum.

Vår tidning har utan framgång fått tag i David Nelson och Hanna Johansson, ansvariga personer för arbetet på Hultsfreds kommun.