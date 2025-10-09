Bröderna om sitt prisade klimatarbete: "Måste ta ansvar för det vi gör"

På onsdagen fick Bröderna Jonsson ta emot WWF-priset på Gamlebygymnasiet, som de har samarbetat med i över ett decennium. Foto: Tess Hartikka Foto: Tess Hartikka

Hur gör man Östersjöns problem till en del av lösningen? På Ogestad egendom utanför Gamleby har bröderna Jonsson hittat ett sätt. Genom att använda övergött havsvatten som bevattning, satsa på klimatsmarta grödor och samarbeta brett har de blivit förebilder, och nu prisas de av WWF som Årets Östersjöbönder .

Det var 1992 som bröderna Mathias och Henrik Jonsson köpte en gård utanför Växjö. Men möjligheterna att växa där var begränsade. De letade efter en annan, större gård att satsa på och valet föll på Ogestad egendom utanför Gamleby. Den yngste brodern Gabriel blev så småningom delägare och numer äger de tre tillsammans Ogestad Egendom och Hyllela gård.

De sköter 675 hektar naturbetesmarker och har restaurerat stora arealer, och är en av Sveriges största mjölkgårdar med närmare 2000 kossor.

– Vi är ett stort företag. Om vi gör rätt så gör vi ett stort avtryck, och om vi gör fel så gör vi ett stort avtryck. Vi har haft som en röd tråd i hela arbetet att vi måste ta ansvar för det vi gör och hur det påverkar miljön, säger Henrik Jonsson.

WWF uppmärksammar helhetsarbetet

Det är just det ansvarstagandet som nu belönats. I år går utmärkelsen "Årets Östersjöbonde" från Världsnaturfonden WWF till bröderna Jonsson, och det är den första gången någonsin priset går till ett lantbruk i Småland. Priset instiftades 2009 för att sätta fokus på Östersjöns miljö och jordbrukets påverkan på Östersjöns status.

– Vi vet ju alla att Östersjön lider av övergödning, stora områden med syrefria bottnar och algblomning varje år., Med ”Årets Östersjöbonde” så vill vi lyfta goda exempel på företag som ligger i framkant och gör bra insatser för vattenmiljön lokalt och för Östersjön, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Nominerade till årets pris var Lilla Bjers gård på Gotland, Sjukälla gård i Nyköping samt Ogesta gård, Gamleby. Det var en enad jury som kom fram till att ge årets pris till bröderna Jonsson.

– Årets vinnare visar att även stora företag kan vara drivande i hållbarhetsarbetet, och kanske just därför har potential att göra allra störst nytta. Ni har stora näringsflöden att hantera, men ni gör det på ett väldigt bra och ansvarsfullt sätt. Och med årets pris vill vi lyfta att stora företag har stor påverkan och samtidigt kan göra stora insatser för miljön, och kanske kan ge sig in i projekt som skulle vara svåra för ett mindre företag, säger Jenny Jewert.

Vatten, betor och balans

Ett av de mest uppmärksammade projekten på gården är användningen av näringsrikt bottenvatten från Dynestadviken. Här och även i andra projekt har de haft ett stort samarbete med Dennis Wiström som jobbar på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet som kommunargonom.

– Vi pumpar upp vatten från 12 meters djup, där vi tar syrefattigt och övergött havsvatten och vattnar ut på åkrarna. Växterna tar hand om växtnäringen som finns i vattnet, sedan filtreras vattnet, syresätts och rinner tillbaka ut i Östersjön, säger Mathias Jonsson.

– Det har varit ett stort projekt med att gödsla med Östersjövattnet. Dennis [Wiström] har varit en otrolig drivkraft i det här. Det har ju föregåtts av försöksodlingar både med grödor och så vidare, det har gjorts ett jättejobb, säger Henrik Jonsson.

Alla grödor klarar dock inte salt.

– Inte potatis. Men vi har börjat odla fodersockerbetor, en ganska ny gröda här. Det är egentligen en strandväxt så den tycker om salt vatten, så det funkar jättebra.

Fler samarbeten

Sedan 2014 har bröderna ett nära samarbete med Gamlebygymnasiet, där de arrenderar mark och byggnader.

– Att finnas i anslutning till skolan är en fördel. Vi vill gärna bidra till att nästa generation lär sig tänka hållbart från början.

2018–2019 fick de, med hjälp av Dennis Wiström, också möjligheten att jobba med några agronomstudenter som analyserade hela företagets klimatavtryck.

– Det man behöver veta initialt är var man har de stora utsläppen, så man börjar släcka de stora bränderna först. Så genom detta fick vi större inblick i vad vi behöver jobba med för att minska våra utsläpp, säger Mathias Jonsson.

"Motiveringen är fantastiskt fin"

I onsdags fick bröderna ta emot sitt pris. Vinnaren av Årets Svenska Östersjöbonde får 10 000 kronor och representerar Sverige i en regional tävling för länderna runt Östersjön, där vinnaren belönas med 100 000 kronor.

"Ett imponerande antal åtgärder för att minimera näringsläckaget har genomförts. Tio våtmarker har anlagts och nästan all åkermark hålls grön året runt. Biokolfilterdiken, tvåstegsdiken, skyddszoner och strukturkalkning är andra exempel på hur bröderna Jonsson strävar efter att göra produktionen mer hållbar", skriver WWF bland annat i motiveringen.

– Det är roligt och känns som någon form kvittens för att det man gör är viktigt, för miljön och för påverkan, och även för andra lantbrukare i branschen, säger Henrik Jonsson.

– Vi är jättetacksamma över att få ta emot det här priset, framför allt så tycker vi att motiveringen är fantastiskt fin. Att vi kan få priset tycker jag visar att ni på WWF tittar på helheten. Sen vore det förstås väldigt roligt ifall vi lyckades vinna den internationella tävlingen också, säger Mathias Jonsson.

Nu kommer de fortsätta att jobba med klimatsmarta lösningar för sitt jordbruk på olika sätt.

– Utökad bevattning är en stor del för att klimatanpassa vår verksamhet, och ta nytta av att vi rensar upp mycket vatten som vi har i våra gölar, vi bygger mycket dammar, tittar på biogasutveckling och på lång sikt ser vi en möjlighet till alternativa bränslen i vårt företag, säger Gabriel Jonsson.