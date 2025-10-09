BANDET STÄLLER IN NY SPELNING I TRAKTEN

Smash Into Pieces kommer inte uppträda på Pumpen i Södra Vi den 25 oktober. Foto: Pressbild

I somras ställde Mello-bandet Smash Into Pieces in sin planerade spelning på Hotell Ronja. Nu ställs ännu en spelning i trakten in.

"En inställd konsert är också en konsert", sa artisten Ulf Lundell. Fans till rockgruppen Smash Into Pieces, som flera gånger ställt upp i Melodifestivalen, får försöka tänka så.

Så sent som i somras ställde bandet in en spelning på Hotell Ronja i Vimmerby.

Nu sker det igen.

Den 25 oktober skulle bandet ha spelat på Pumpen i Södra Vi.

"Vi måste tyvärr meddela att konserten med Smash Into Pieces den 25/10 ställs in. Beslutet har fattats på grund av oundvikliga logistiska konflikter som uppstått i bandets tätt packade turnéschema i Europa. Förändringar i resväg och transport mellan andra datum har skapat en situation som gör spelningen i Södra Vi omöjlig att genomföra på ett ansvarsfullt sätt för både band och crew", skriver arrangören.

Beslutet ska ha fattats motvilligt i samråd med bandets "management".

"Vi beklagar djupt till alla som sett fram emot kvällen. Samtliga biljettköpare kommer att kontaktas av Pumpen för fullständig återbetalning. Vi tackar för er förståelse och arbetar på att hitta ett nytt tillfälle för bandet att besöka Södra Vi i framtiden", skriver man vidare.

Vem som blir ersättare ska avslöjas på sociala medier under aftonen.