PATIENTEN AVLED EFTER MISSAD STROKE – HÄNDELSEN ANMÄLS

En person sökte vård för sin yrsel. Att patienten drabbats av stroke missades vid den första undersökningen, diagnosen försenades därmed och patienten avled senare. Nu anmäls händelsen.

Det är chefsläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar som har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en ofullständig undersökning.

Enligt ett pressmeddelande från Region Kalmar län sökte en patient i 70-årsåldern vård för yrsel. En ofullständig undersökning ledde till försenad strokediagnos och i förlängning utebliven behandling. Patienten avled senare.

”Det går inte att utesluta att tidigare diagnos och därmed behandling hade givit ett annat utfall”, står att läsa i pressmeddelandet.

Enligt regionen är åtgärder vidtagna för att minska risken för upprepning.