PATIENTEN AVLED EFTER MISSAD STROKE – HÄNDELSEN ANMÄLS

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Det är chefsläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar som har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en ofullständig undersökning.
Enligt ett pressmeddelande från Region Kalmar län sökte en patient i 70-årsåldern vård för yrsel. En ofullständig undersökning ledde till försenad strokediagnos och i förlängning utebliven behandling. Patienten avled senare.
”Det går inte att utesluta att tidigare diagnos och därmed behandling hade givit ett annat utfall”, står att läsa i pressmeddelandet.
Enligt regionen är åtgärder vidtagna för att minska risken för upprepning.