Vi byter system för pushar – uppdatera appen!

Dagens Vimmerby byter system för sina pushnotiser. För att fortsätta ta emot pushar behöver du uppdatera din app. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Under helgen kommer vi byta system för pushnotiser för våra fyra nyhetssajter. För att kunna ta emot pushar framöver behöver du ha den senaste versionen av våra appar.

Förändringen gäller både Android och Iphone. De senaste versionerna av apparna finns i Google Play och Appstore. Förändringen gäller alla våra fyra tidningar: Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik och Dagens Kalmar.

– Vi har genomfört ett skifte för att få stabilare och mätbara leveranser av våra pushnotiser och helt bytt system. Vi hoppas såklart att så många som möjligt uppdaterar sina nyhetsappar och väljer att fortsätta ta emot pushar från oss för att vara säker på att få senaste nytt från Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar. Vi är väldigt tacksamma för alla som följer oss i våra appar dagligen och hoppas att många vill fortsätta göra det. Precis som tidigare är allt material i apparn gratis för alla att ta del av, säger Jakob Karlsson, ansvarig utgivare för Dagens-sajterna.

Vill du ändra hanteringen av våra pushar gör du det i inställningarna för appen. Om du upplever problem med våra appar är du varmt välkommen att höra av dig: jakob.karlsson@dagensvimmerby.se.