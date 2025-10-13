SLÅR LARM – E-cigaretter på alarmerade nivåer i länet

Regionen slår larm om att användandet av e-cigaretter är på en alarmerande nivå i länet. Foto: Region Kalmar län/Pressbild

Den årliga Tobaksfri duo-enkäten har precis släppts av Region Kalmar län. Den visar att e-cigaretter och vitt snus fortfarande är de mest använda produkterna bland 13-åringar. Trenden är särskilt tydlig bland tjejer.

Över 70 procent av de elever i Kalmar län som använder nikotin- eller tobaksprodukter ibland eller regelbundet anger att de vejpar. 36 procent använder vitt snus och 20 procent cigaretter.

Ingen annan nikotin- eller tobaksprodukt har använts i så stor utsträckning bland länets ungdomar, som e-cigaretterna. Ökningen nationellt bland vissa ungdomsgrupper är oöverträffad i de olika nikotinprodukternas historia.

– Vi kan inte acceptera att 13-åringar fastnar i ett nikotinberoende. Våra barn och unga luras in i ett beroende som kan prägla hela deras framtid. Men vejpandet ökar också bland vuxna där okunskapen är lika stor. Man vet helt enkelt inte om hälsoriskerna med e-cigaretter, som enligt ny forskning visar sig vara väldigt likvärdig som vid rökning, eftersom nikotin är den gemensamma nämnaren. Man vet heller inte att tobak och nikotin är ett mijlöhot och strider mot FN:s samtlig 17 globala mål, säger Ann Ström Frykman, klinikchef Folktandvårdens folkhälsoklinik, i ett pressmeddelande.

"Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar"

I enkäten uppgav 4,7 procent av länets elever i sjunde klass att de använt e-cigaretter. För tre år sedan var motsvarande siffra 3,3 procent.

Tjejer är den mest utsatta gruppen. Mer än hälften av tjejerna som använder nikotin- och tobaksprodukter uppger att de använder e-cigaretter. Samtidigt syns nu också en ökning även bland killar.

– Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och agera nu. Annars riskerar vi en generation som redan i unga år får skador på hjärnan, hjärta och kärl, luftrör och lungor, en ökad risk för psykisk ohälsa och en kropp som blir mottaglig för andra droger och beroenden. Det är ett högt pris att betala för något som aldrig borde ha lockat våra barn från början, och är pengar som måste tas från allas våra plånböcker för att reparera, säger Ann Ström Frykman.