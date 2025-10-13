Denna vecka blir det begränsad framkomlighet i Vimmerby

På flera gator är det begränsad framkomlighet denna vecka. Foto: Vimmerby kommun

Under vecka 42, alltså denna vecka, blir det begränsad framkomlighet på flera håll i Vimmerby.

Det rör sig om flera gator i Vimmerby där det kommer vara begränsad framkomlighet och det beror på flera olika saker.

På Södra Ringleden kommer kommunens driftavdelning att plocka ned blombollarna och den 14 oktober ska driftavdelningen utföra arbete i alléträd på Drottninggatan. På onsdag kommer driftavdelningen kapa grenar på alléträden på Falkängsgatan.

Vimmerby Energi- och Miljö AB, VEMAB, kommer att utföra underhåll på en vattenventil på Östra Tullportsgatan mellan den 15 och 17 oktober.

"Vi tackar för er förståelse och visad hänsyn", skriver kommunen.