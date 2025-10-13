Bussföretag i trakten får hög straffavgift

Konkursande Hjalmarssons Buss straffas för omfattande brister mot reglerna kring kör- och vilotider samt färdskrivare. Beloppet hamnar på 290 000 kronor.

Transportstyrelsen har utfärdat avgiften och kontrollerade bolaget under augusti och september 2024. Totalt har myndigheten hittat cirka 130 brister under den här tiden. Det handlar bland annat om att den dagliga körtiden överstigits, att körsträckan utan rast varit för lång, att förarkort använts felaktigt, att start- eller sluttid inte angetts i färdskrivaren.

Det saknas också material för 22 förare och fyra fordon.

Varje brist ger en sanktionsavgift och det totala värdet på bristerna är egentligen 463 500 kronor. Lagen säger dock att avgiften inte får överstiga en procent av omsättningen och därför sänks beloppet till 290 440 kronor.

Beslutet kan överklagas. Bolaget har inte invänt mot Transportstyrelsens bedömning och försattes i konkurs den 12 maj i år.