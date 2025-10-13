FÖRSKOLA I CENTRALA VIMMERBY RISKERAR NEDLÄGGNING

Förskolestrukturen i Vimmerby stad utreds och Snövits förskola riskerar att läggas ned hösten 2026. Foto: Pixabay

Vimmerby kommun ser över förskolestrukturen i Vimmerby stad. Hösten 2026 riskerar Snövits förskola i Vimmerby att läggas ned.

Lunden, Norrängen 1 och 2, Skogsbacken, Stenshult, Snövit och nybyggda Nybble. Totalt har kommunen sju olika förskolor i Vimmerby stad.

Sedan i våras har Vimmerby kommun utrett om det är för många förskolor. Orsaken är helt enkelt den demografiska utvecklingen och den illavarslande befolkningsprognos som finns.

"Är inte unika här"

Vimmerby Tidning rapporterar under måndagen om att barn- och utbildningsnämnden har som förslag att stänga förskola Snövit hösten 2026. I dag går 30 barn på förskolan, vilket är full beläggning, och antalet barn på förskolan skulle sjunka till 20 till nästa läsår.

”Det är ju klart att det kommer bli reaktioner. Man vill ju rädda sin förskola som man trivs med. Men samtidigt tror jag att man har förståelse för att det inte föds så många barn i Sverige och i Vimmerby. Vi är ju inte unika här, det är ju världsläget”, säger Jeanette Kindhag, rektor på förskolan Snövit, till Vimmerby Tidning.

Kommunens förskolechef Eva Johansson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) uppges hålla ett möte med föräldrarna i november.

”Det finns ett förslag, men det är ju inget beslut som är taget i nämnden. Mötet i barnkonsekvensanalysen är en del i det, och då ska vi göra det först innan man tar beslut”, säger Lars Sandberg till Vimmerby Tidning.