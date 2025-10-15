Lägre inflation och billigare mat för andra månaden i rad

För andra månaden i rad minskade matpriserna i september. Detta enligt SCB:s Konsumentprisindex som presenterades på onsdagsmorgonen. Foto: Pixabay

Under årets första höstmånad blev frukt och grönsaker billigare. I september fortsatte matpriserna att sjunka, visar SCB:s Konsumentprisindex som presenterades på onsdagsmorgonen.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 3,1 procent i september, en nedgång från 3,2 procent i augusti, enligt de definitiva siffrorna från SCB. Detta var i linje med den preliminära beräkningen som SCB kom med kom förra veckan.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker minskade med 0,8 procent i september jämfört med augusti. Det är första gången sedan september 2023 som priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunker två månader i rad. Från september 2024 till september i år har priserna stigit med 3,3 procent, skriver SCB i ett pressmeddelande.

– Grönsaker har sjunkit i pris sedan augusti, men också jämfört med september förra året. Även frukt har blivit billigare, säger Caroline Neander, statistiker på SCB.

Nu märks också en liten prisnedgång på kaffe från augusti till september, även om kaffet fortfarande är 24 procent dyrare om man jämför med prisläget för ett år sedan.

Dyrare smör, billigare fisk

Smör hör till de varor som fortsätter att öka i pris. Från augusti till september steg smörpriset med 1,2 procent och jämfört med september 2024 är prisökningen 23 procent.

Nötkött har också blivit dyrare, med en prisuppgång på 0,6 procent på en månad och nästan 18 procent jämfört med september i fjol.

Åt andra hållet rör sig priserna på säsongsmässiga grönsaker som passar i höstgrytan. Priset på morötter sjönk med drygt 6 procent jämfört med augusti, purjolök blev drygt 10 procent billigare och priset på gul lök gick ner med 15 procent från augusti till september.

Även fisk har blivit billigare.

– Priset på färsk lax gick ner med över 5 procent från augusti till september. Jämför man med september förra året så var priset också 5,6 procent lägre, säger Caroline Neander.