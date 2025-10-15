Så ska kunskapen om socialtjänsten öka bland unga lokalt

Nu gör kommunen en ny satsning för att barn och unga ska lära sig mer om vad socialtjänsten är för något och vad man gör. En informationsbroschyr kommer delas ut och det kommer hållas informationsträffar i årskurs tre, sex och åtta. – Vi vill berätta för ungdomarna att de har rätt att må bra, säger Richard Söderlund, verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen.

I samarbete med skolans kuratorer och rektorer har socialtjänsten i kommunen tagit fram en ny informationsbroschyr för elever i grundskolan. Broschyren, som heter "Soc för unga" syftar till att öka kunskapen bland barn och unga om vad socialtjänsten är, vilket stöd som finns att få och att det är okej att be om hjälp när man mår dåligt eller har det svårt.

Broschyren delas från och med höstterminen i år ut i skolorna och kompletteras med årliga och riktade informationsträffar för elever i årskurs tre, sex och åtta. Träffarna hålls av personal från socialtjänsten och syftar till att möta eleverna i deras verklighet, svara på frågor och skapa en tryggare bild av vad socialtjänsten är.

– Vi vill att alla barn och unga i Vimmerby ska känna till att det finns stöd att få. Socialtjänsten är en del av samhällets trygghetsstruktur, inte något man ska vara rädd för. Genom att informera barnen direkt hoppas vi kunna sänka trösklarna till att våga be om hjälp, säger Richard Söderlund.

Vårdnadshavare kommer att bli mer informerad om satsningen via brev och information på föräldramöten.