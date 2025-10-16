Eleverna informerade om programmen – öppet hus på gymnasiet

Det var öppet hus på gymnasiet under onsdagseftermiddagen. En möjlighet för högstadieeleverna att titta på lokalerna och möta lärare och personalen.

Viktigast var nog att träffa de som faktiskt pluggar på gymnasiet – de som kunde ge tips om vilken inriktning som passar, hur praktikveckorna går till eller vilka tillval som ger sovmorgon på måndagarna.

Gymnasiet erbjuder till exempel flera varianter av introduktionsprogrammet; för de som kanske går ur grundskolan utan komplett gymnasiebehörighet i ett eller flera betyg, de som ska ha språkintroduktion (IMS) eller de som vill nå till ett yrke eller högskolestudier. Catarina Göransson och Hilma Sandh informerade om programmet och de olika inriktingarna:

– IMY är rent yrkesprogram, IMA står för allmän och då läser man ju grundskoleämnen och på IMV fattas ett av matte, svenska eller engelska, inleder Catarina.

"Rätt så enkelt för betygen"

Det går att plocka ihop olika programdelar för att skräddarsy något som passar eleven. Hilma berättar att hon går den allmänna introduktionen:

– Jag tycker det är jättebra! Speciellt för att jag hade problem i grundskolan, speciellt på högstadiet. Då känns det jättebra att kunna få tillbaka de betygen så jag kommer in på ett bättre program. Jag tycker om engelskan väldigt mycket. Jag har rätt så enkelt för betygen generellt men jag har inte fått hjälp när jag behövt innan så nu tar jag chansen när jag fått ännu bättre hjälp här.

Enligt Catarina har behovet av introduktionsprogrammet ökat från år till år och hon var glad att ha med Hilma som representant för programmet:

– Det finns en orsak till varför man går på IMA såklart. Programmet växer.

Väljer mellan Vimmerby och Eksjö

Elsa Isaksson bekantade sig med försäljning och serviceprogrammet tillsammans med några vänner. Hon funderar på att välja försäljning och service eller ekonomi så valet står mellan Vimmerby och Eksjö:

– Blir det försäljning och service så blir det här i Vimmerby men blir det ekonomi så blir det Eksjö. Vi ska med skolan till Hultsfred och kolla på ekonomi där. Sedan tror jag inte det är riktigt samma men ändå, liksom.



Är det viktigt att ha en utbildning så du kan gå vidare till högskolan efter gymnasiet eller gå ut i arbetslivet?



– Nej, jag vill nog gå högskola men enligt SYV:en (studie- och yrkesvägledare) på Astrid Lindgrenskolan ska jag kunna vara högskolebehörig efter försäljning också.

Elprogrammet visade installationer

I F-huset gick Leo Allvin Thörn, Ebbe Lindgren och Liam Schmidt med på rundvandringen hos elprogrammet. Besökarna fick följa med och se steg för steg när de olika årskurserna fick göra mer och mer avancerade installationer. Någon som lockade var allt praktiskt som ingår i programmet enligt grabbarna men ännu är inget bestämt. I alla fall enligt Ebbe. För Leo är fordon och transport ett möjligt gymnasieprogram medan Liam kan tänka sig ekonomi:

– För mig blir det i så fall i Linköping.

– Jag gillar bara att mecka med bilar och motorer. Allt möjligt, typ allt inm fordon, svarar Leo.

– Jag vet inte riktigt, jag kollar runt och ser om det är något, säger Ebbe.

Många projekt hos mediagänget

I bottenvåningen på B-huset fanns samhällseleverna med inriktning media. De informerade om de många projekt de arbetar med som den prisbelönade skoltidningen Frizon som firar 25 år med ett stort jubileumsnummer. Dessutom jobbar de med en julkalender. Ellen Helkner och Zuzanna Voiyt var båda intresserade av att gå programmet.

– Det är ändå bra ämnen man kan lära sig och lätt att komma in på och får bra betyg i de ämnen man kan känner jag, förklarar Zuzanna och Ellen förklarar:

– Och att det ändå är högskoleförberedande och att man inte måste tänka så mycket på vad man måste göra då.

– Ja, och förbereda sig till du får jobb, så känner jag, tillägger Zuzanna.

"Inte svårare än vad man gör det till"

På översta våningen i B-huset höll samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap, naturprogrammet och teknikprogrammet öppet hus i sina delar. Hos teknikerna introducerade Malin Hagevi, Judith Dahlén Isaksson, John Sandberg, Tion Gunnarsson och Sixten Agebjörn besökarna i sin utbildning.

– Vi har fått lite frågor av besökarna. Inriktningen har det varit mest om, än så länge, säger Sixten.

– En är en industriinrikting och är mer designinrikting, fortsätter Tion och eleverna beskriver skillnaderna i teknikprogrammets varianter; design och produktutveckling samt produktionsteknik. Den första är mer teoretisk och den andra har mer praktisk inriktning. Design har lite högre meritvärde medan produktion ger mer vägar till jobb efter skolan.

De tycker generellt att teknikprogrammet "inte är svårare än vad man gör det till". Sixten pekar på raden av kurslitteratur som ligger framme och berättar:

– Vill du göra det jobbigt för dig kan du lägga till en massa kurser också, mattekurser framförallt!