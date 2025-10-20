Aktivitetsdax återvänder till Tuna – "Lyckat koncept"

Aktivitetsdax återvänder nu till Tuna. Här är en bild från när man var i Storebro. Foto: Ossian Mathiasson

Aktivitetsdax har besökt Tuna, Södra Vi, Storebro och Frödinge. Nu återvänder man till Tuna under höstlovet. – Det har varit väldigt många barn som sökt sig till oss under de fyra första aktivitetsdax, säger fritidsledaren Olle Palmér.

Två gånger per år låter kommunen barn och unga i grundskolan testa på olika aktiviteter och idrotter för att de ska hitta en ny fritidssysselsättning. Detta görs tillsammans med kommunala verksamheter och föreningar runt om i kommunen.

Tuna var allra först ut hösten 2023 och därefter har man varit i Södra Vi, Storebro och Frödinge. Nu är det dags för den femte upplagan och då återvänder man till Tuna.

– Grejen är att komma ut till våra tätorter och visa upp våra verksamheter, vårt föreningsliv och sysselsätta barnen. Vi vill få barnen att komma in i föreningslivet. Alla föreningar får frågan om att vara med inför varje aktivitetsdax. Alla har inte möjlighet att komma tidsmässigt, men många kommer och tycker att de kan se en vinst i det, har utvecklingsavdelningens Anton Palmér tidigare sagt.

Dags igen på höstlovet

Nästa aktivitetsdax blir nu på höstlovet torsdagen den 30 oktober. Barn som går i årskurs ett till nio är välkomna att delta i aktiviteterna i Tuna idrottshall på eftermiddagen.

– Det har varit väldigt många barn som har sökt sig till oss under de 4 första aktivitetsdax. Vi är glada att vi hittat ett så lyckat koncept där barnen får testa väldigt många olika aktiviteter samtidigt som våra föreningar och kommunala verksamheter får visa upp sig på bästa sätt, säger fritidsledaren Olle Palmér.

På plats finns flera föreningar, kulturskolan och Fabriken. Det erbjuds många olika aktiviteter och däribland tennis, innebandy, teater, olika musikinstrument, VR-glasögon, spel, schack, skapande och slöjd, bordtennis och mycket mer.